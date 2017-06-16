Значення Медведчука в українському політикумі аж надто переоцінене, останні 15 років всі можливі вибори Медведчук програв, – блогер

Популярний український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко у Facebook пише про те, що він не побачив в просторікуваннях Путіна щодо Медвечука, ані якихось планів, ані якихось намірів. На думку блогера, значення Медведчука в українському політикумі аж надто переоцінене. Останні 15 років всі можливі вибори організації Медведчука стабільно програють. Якщо й має Медведчук якийсь вплив, то хіба що як юрист і бізнесмен. Не більше. І у Кремлі це гарно знають.
«Тоді що це було, запитаєте ви? Та просто Путін в притаманній йому брутально-гопницькій манері потролив українську патріотичну спільноту», – написав Вовнянко. Він зауважує, що, по-перше, Путін гарно знає, що питання Медведчука болісне для наших патріотів, то ж Путін кинув гарненьку кістку собакам на бійку. По-друге, то правда, батько Медведчука був засуджений як активний член ОУН. Щоправда ніяких інших доказів про перебування Медведчука-старшого в ОУН нема, але – факт має місце. Путін не оминув нагоди нагадати українським націоналістам про минуле батька їхнього заклятого друга. Любите ОУН, мовляв? Любіть і Медведчука. По-третє, Путін підкинув смачний аргумент противникам колективного «проспекту Шухевича», мовляв, «чого тоді вулиці імені батька Медведчука нема»? По-четверте, Путін тонко натякнув: «І вас вилікуємо. Он у Медведчука батько ОУНівцем був – а син який? Всі там будете!».
За словами блогера, решта – типовий набір російського агітпропу з цитат «ліваків» Грушевського і Драгоманова та окремих цитат покійного В’ячеслава Чорновола – про федералізм, чи український Крим, тощо. Багато разів пережовано і давно спростовано. «Основне – нас потролили. Хочете – ведіться», – підсумував Дмитро Вовнянко.