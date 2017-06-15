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Блогер: «Українська правда» заклик миритися почала з брехні та маніпуляцій

Блогер: «Українська правда» заклик миритися почала з брехні та маніпуляцій
Блогер Дмитро Вовнянко (Калинчук) у Фейсбук прокоментував останню ініціативу українських журналістів – заклик до миру і порозуміння, - про це повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.

Так, сьогодні на порталі «Українська правда» з’явився заклик до сторін медіа-конфлікту – журналістів і блогерів – нарешті припинити цькування одне одного і налагодити мирні стосунки. Стаття присвячена ситуації кількаденної давнини, коли колектив блогерів оприлюднив заяву із засудженням ініціативи міністерства оборони щодо нагородження грамотою журналістки Анастасії Антонюк (Станко). Вовнянко, який належить до блогерів, які часто критикують українських журналістів, прокоментував це звернення. Так, за його словами, автори статті почали з відвертої брехні, назвавши звернення анонімним.

Блогер заявляє, що він є одним із авторів звернення, він не ховається і не соромиться своїх слів про те, що не варто відзначати нагородами людей, які повторюють штампи російської пропаганди і мають чудові стосунки з російськими терористами за лінією розмежування. Звісно, це звернення – лише «проба пера», і тому воно трохи неоковирне. Тим не менш, результатом у вигляді вже тижневого занепокоєння з боку журналістів блогер задоволений. Але найгіршим у ситуації Вовнянко вважає те, що після таких випадків справді чесні і порядні журналісти не матимуть довіри населення.
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