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Миф о том, что донецкие своих не бросают опять дал трещину, – блогер

Миф о том, что донецкие своих не бросают опять дал трещину, – блогер
Популярный украинский блогер Сергей Марченко в Facebook пишет о том, что на мифе, что донецкие своих не бросают, во многом держался режим Януковича. Исполнители противозаконных приказов и «заказов» были уверены в безнаказанности, поэтому действовали жестоко, дерзко, демонстративно, но времена меняются и им приходится отвечать. Сегодня в СИЗО нашли повешенным Олега Нетребко. Он был организатором громкого покушения на Татьяну Черновол во время Майдана.

Как пишет блогер, донецкие действительно не забывают своих. Бригада Януковича помнит всех наемников и методично спроваживает обслугу на тот свет, чтобы не сболтнули лишнего о хозяевах. С одной стороны, досадно, что Нетребко уже не даст ни на кого показаний. С другой, учитывая масштабы банды, свидетелей против первых лиц Партии Регионов – тысячи. Всех не перевешать и суд будет, а вот спокойного сна у обслуги Партии Регионов не будет, закончился спокойный сон.

«Интересно, как чувствуют себя бывшие «хозяева жизни», когда снаряды рвутся все ближе и ближе и скоро твоя очередь? А ведь перспективы казались безоблачными. Черные джипы, быкование на дорогах, менты, что отдают честь», – написал Сергей Марченко. Он добавляет, что концом своей жизни, прямо как в голливудском фильме, Нетребко сделал доброе дело – напомнил, как было и как не должно больше быть никогда.
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