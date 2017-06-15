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Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа

Експерт спрогнозував можливі домовленості Порошенко і Трампа
Відомий український блогер і політичний оглядач Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що визначити індикатори успішності візиту Порошенко в Вашингтон дуже складно. Президент США Трамп – людина специфічна, а плюс ще й якісь ірраціональні ниточки, які його в'яжуть з Росією.

За словами експерта, звідси виходить, що можемо сподіватися чого завгодно. Це може бути ультра-різкий успіх на зразок гучних заяв, нових санкцій проти РФ та навіть запрошення України до НАТО в обхід існуючої процедури, але аж так добре навряд чи буде. Імовірно, почуємо адекватну оцінку ситуації з підтримкою кого треба й, відповідно, осудом, кого слід, бо, якщо заяви будуть дуже розпливчасті, то значить працювати й працювати ще доведеться...

Тарас Чорновіл наголошує, що також індикатором може стати ставлення офіційного Вашингтона до нашої пропозиції щодо модифікації Мінська, не даремно Турчинов робив останнім часом різкі заяви. Те саме й щодо певних воєнних поставок – вони теж можуть бути індикатором, а ще знаковим буде, чи відгукнуться американські урядовці на запрошення Порошенка відвідати з візитами Україну в коротко та середньостроковій перспективі.
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