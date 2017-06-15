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Военная журналистка: освобождение Донбасса – это штурм и зачистка, другого ничего не дано

Военная журналистка: освобождение Донбасса – это штурм и зачистка, другого ничего не дано
Украинский журналист и блогер Елена Белозерская на своей странице в Facebook пишет о том, что освобождение – это штурм и зачистка. В случае введения военного положения сделать это реально, хотя потери, конечно, будут большие, но после этого закончится война и где-то на несколько десятилетий у врагов отпадет желание решать свои проблемы с Украиной с помощью оружия. Все остальные обсуждения переформатирования АТО – просто болтовня.

По словам блогера, потери одной локальной наступательной операции, которая длится несколько часов и заканчивается взятием вражеской позиции, примерно равны потерям этого же подразделения на том же участке фронта, если подразделение месяц или два просто сидит в окопах. Разница в том, что в первом случае мы продвинулись вперед, во втором – ничего не изменилось. Реинтеграция – это переговоры с оккупантами и коллаборационистами, серьезные уступки им и «вата» у власти на местах и в парламенте. Украина снова будет втянута в сферу российского влияния и окажется в ситуации, как при Януковиче, только гораздо худшей, ибо: без Крыма, экономика истощена войной, «ватники» получили мессидж, что, если взять оружие против своего государства в пользу соседнего, можно добиться своего. Зато несколько серьезных фронтовых побед – и нам не придется идти с боями до поребрика, противник начнет бежать и сдавать оружие.

Как пишет Елена Белозерская, вероятность того, что Россия вновь, как в 2014 году, осуществит массированное вторжение, очень мала. В беспорядке 2014-го было возможным короткое время выдавать кадровых российских военных за местных «ополченцев» и морочить мировые головы, что в Киеве к власти пришла фашистская хунта, против которой восстали местные жители – пока разберутся, будет «заиграно», а сейчас уже заиграно – разобрались, ввели санкции. Переход границы русской армией миром будет расценен однозначно – как агрессия против суверенного государства. Если бы Путин был к этому готов, он сделал бы это уже давно. «Хорошие отношения с большинством государств мира строятся за счет взаимных уступок и компромиссов, но Россия - государство специфическое, понимает только силу и хамство, а все остальное трактует как слабость, глупость и сигнал для дальнейшего давления, поэтому оккупантам - никаких уступок, коллаборационистам - амнистия после сложения оружия.
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