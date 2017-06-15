Олешко: пока враги утверждают, что никому тот безвиз не нужен, украинцы ощущают эффект безвиза и благодарят президента

Популярный украинский блогер Мирослав Олешко в соцсети Facebook пишет о том, что пока пропагандисты и враги утверждают, что никому тот безвиз не нужен, украинцы уже испытывают на себе все радости безвизового режима. Как пишет блогер, он просмотрел ленту украинцев в соцсети и был приятно удивлен.
По словам Мирослава Олешко, украинцы благодарят президента Петра Порошенко, рассказывают о том, как их абсолютно без вопросов пропускают, ставя сразу штамп, как теперь не нужно часами стоять в посольствах и объяснять в аэропорту с какой целью ты приехал, показывая свой багаж. Никто не интересуется даже теми вещами, о которых писали при предоставлении безвиза – страховкой, конкретной целью визита. Пограничникам соседних с нами европейских стран поставлена четкая задача – встречать без лишних вопросов таких же европейцев, которые в скором будущем станут одной страной со всей огромной Европой.
Мирослав Олешко подчеркивает: «самое важное, что украинцы начали ценить свой паспорт и свое гражданство Украины. Разве это не прекрасно?».