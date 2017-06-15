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Експерт розвінчав міфи про ЗВТ з ЄС, які активно поширюють «Оппоблок», «Батьківщина», радикали Ляшка та «Свобода»

Експерт розвінчав міфи про ЗВТ з ЄС, які активно поширюють «Оппоблок», «Батьківщина», радикали Ляшка та «Свобода»
Відомий український політолог Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що у інсинуаціях на тему: «Навіщо нам та Європа й Угода про Асоціацію, навіщо ЗВТ, якщо нашу продукцію туди й так не пускають», - синхронно вправляються чотири політичні сили: «Оппоблок», «Батьківщина», радикали Ляшка та «Свобода». Як пише експерт, щоб розвіяти брехливі маніпуляції треба знати, що згідно Угоди Асоціацію України з ЄС вводиться Зона вільної торгівлі. І попри гарну назву «ЗВТ без виключень і обмежень» певні обмеження там таки є і стосуються ці обмеження лише аграрної продукції, про що чітко й детально написано в додатках до Угоди.

За словами Чорновола, названі вище парламентські партії і ряд позапарламентських маргіналів маніпулюють, коли роблять акцент лише на цих товарних групах і замовчують, що на всю іншу продукцію ринок ЄС для нас уже відкритий. До речі, вони свій ринок відкрили для нас відразу, а ми свій відкриваємо поступово з тривалим перехідним періодом. Уся наша промислова продукція, наприклад, не підлягає квотуванню й обмеженням. Зараз наші виробники нарешті навчилися працювати з ЄС і в цьому році наш експорт до Європи вже виріс на чверть, чим успішно компенсується втрата російського ринку.

Тарас Чорновіл наголошує, згадані вище партії у публічних виступах, зокрема на телебаченні, відверто брешуть, коли розказують, що згадані квоти – це граничні об'єми поставок даної с/г продукції до ЄС. Поставляти можемо без обмежень, але безмитні поставки за принципами, які діють всередині Євросоюзу, поки квотуються. Все решта – сплати митні збори й торгуй. Конкурентоздатність, звісно, падає, але можна брати своє, знижуючи собівартість чи рентабельність або підгадуючи вигідну кон'юнктуру на ринку, але ж до того ми всі 100% продукції постачали лише зі сплатою митних зборів та ще й мали загороджуючі обмеження. Крім того ми поступово входимо в систему міжнародної кооперації, що ще розширить можливості нашого виробника на ринку ЄС. Правда для с/г виробництва такі можливості зараз обмежені, знову ж з вини названих партій, що блокують ринкові реформи на селі. «От властиво кілька дуже простих пояснень щодо особливості наших торгівельних відносин з ЄС, якими вони є в дійсності, а не в політичних маніпуляціях», – резюмував експерт.
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