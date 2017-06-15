валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Журналіст про мовний закон: чуже вирізати значно простіше, ніж популяризувати своє

Журналіст про мовний закон: чуже вирізати значно простіше, ніж популяризувати своє
У своєму блозі журналістка Олександра Захарова пише, що новий закон про мову в Україні, звісно, дуже потрібен, проте лише адміністративні методи його впровадження не допоможуть, інформує replyua.net. На думку експерта, було б куди ефективніше, аби держава спрямовувала зусилля не тільки на спроби захистити Васю з п'ятого під'їзду від російської мови, а на більш креативні ідеї. Наприклад, на створення якісних українських перекладів книг, дійсно якісного україномовного кіно і літератури, радіо і інтернет-радіо.

«Ми по сьогоднішній день використовуємо піратський контнент, і це вже час визнати. І, шукаючи якісний і своєчасний переклад, молодь все одно йде в Інтернет і знаходить там з десяток варіантів російською. Дуже рідко - на українською. Як щодо хоча б варіативності цих перекладів, хай і з запізненням, і з урахуванням законів і порядку, але на державну мову? Ось немає ж останнього сезону Сімпсонів українською, а він коли вийшов? Питання риторичне. Немає великої кількості продубльованих українською комп'ютерних ігор, а в них грають і діти, і дорослі. Що там з квестовими кімнатами, чия популярність зростає протягом останніх кількох років? Адже це теж все про мову. Звичайно, направляти зусилля на творчий процес куди складніше, ніж написати систему обмежень і заборон», - переконана Захарова.

Вона додала, що значно простіше «вирізати зайву мову», аніж працювати над популярністю рідної мови в умовах нерівної конкуренції. Але ж і в безвіз для «маленької України» ніхто не вірив.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
11402

Сазонов: я знаю, кто приложил больше всего усилий для встречи Порошенко и Трампа и это не МИД

Визит лидера украинцев Петра Порошенко в США, что подтвердили уже достоверные источники, состоится 19-21 июня. Встреча Порошенко с Трампом запланирована на 20 июня. Об этом в Facebook сообщает

14 июн 2017
8990

Блогер: так низько Росію ще не опускали

Блогер Сергій Стебліненко дав кілька коментарів з приводу запровадження Сполученими Штатами Америки нового розширеного пакету фінансових санкцій проти Російської Федерації, - про це новинний портал

Последние новости

Журналистка рассказала, какую подлость Садовый преподнес Гройсману, чем вызвал его гнев

Олешко: пока враги утверждают, что никому тот безвиз не нужен, украинцы ощущают эффект безвиза и благодарят президента

Президента України просять повернути російський Вконтакте

Пономарь: мы не привязываемся к Минску-2, наша единственная конечная цель – Украина освободит свою территорию

Організатора замаху на Тетяну Чорновол повісили у СІЗО – нардеп

У мерії Києва розповіли, як перетворять столицю на туристичний хаб

Цимбалюк: Путин продолжает стрелять в украинских солдат и одновременно размышлять о «союзе» и «экономической интеграции»

Тиллерсону выпало нелегкое дело послать сигнал от Трампа, что Белый дом не видит будущего в Минских договоренностях

В ЄС розкритикували Верховну Раду за гальмування реформ

Подругу Путіна в Європарламенті позбавили депутатського мандату

Украинский «ProZorro.Продажи» признан самым эффективным в мире

Бажання зробити подарунок: Кілер розповів про напад на Осмаєва і Окуєву

Експерт розвінчав міфи про ЗВТ з ЄС, які активно поширюють «Оппоблок», «Батьківщина», радикали Ляшка та «Свобода»

Журналіст про мовний закон: чуже вирізати значно простіше, ніж популяризувати своє

Трагедія у Франції: чоловік убив дружину, прив’язавши її до рейок потягу та покінчив життя самогубством

Путін назвав Медведчука українським націоналістом

На межі зникнення: вчені прогнозують цілковите знищення Амазонки

Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за «зайві метри» згідно податку на нерухомість

Сюрприз Путину перед саммитом G-20 удался, отменить санкции Трампу уже нереально, – эксперт

Продолжительная тенденция: дипломат рассказал, чем для России обернутся новые санкции США

 Новости за день