Журналіст про мовний закон: чуже вирізати значно простіше, ніж популяризувати своє

У своєму блозі журналістка Олександра Захарова пише, що новий закон про мову в Україні, звісно, дуже потрібен, проте лише адміністративні методи його впровадження не допоможуть, інформує replyua.net. На думку експерта, було б куди ефективніше, аби держава спрямовувала зусилля не тільки на спроби захистити Васю з п'ятого під'їзду від російської мови, а на більш креативні ідеї. Наприклад, на створення якісних українських перекладів книг, дійсно якісного україномовного кіно і літератури, радіо і інтернет-радіо.
«Ми по сьогоднішній день використовуємо піратський контнент, і це вже час визнати. І, шукаючи якісний і своєчасний переклад, молодь все одно йде в Інтернет і знаходить там з десяток варіантів російською. Дуже рідко - на українською. Як щодо хоча б варіативності цих перекладів, хай і з запізненням, і з урахуванням законів і порядку, але на державну мову? Ось немає ж останнього сезону Сімпсонів українською, а він коли вийшов? Питання риторичне. Немає великої кількості продубльованих українською комп'ютерних ігор, а в них грають і діти, і дорослі. Що там з квестовими кімнатами, чия популярність зростає протягом останніх кількох років? Адже це теж все про мову. Звичайно, направляти зусилля на творчий процес куди складніше, ніж написати систему обмежень і заборон», - переконана Захарова.
Вона додала, що значно простіше «вирізати зайву мову», аніж працювати над популярністю рідної мови в умовах нерівної конкуренції. Але ж і в безвіз для «маленької України» ніхто не вірив.