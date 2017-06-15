Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Украинский финансист и блогер Сергей Фурса в Facebook пишет, что нас постоянно пугают соцопросами. Там и список предпочтений среднестатистического избирателя и мысли этого самого избирателя о реформах. Когда в список опросника включают разного рода Гриценко и Рабиновичей, то люди ставят там галочку, не потому что они знают Гриценко или Рабиновича и не потому что любят их, а потому что они очень не любят тех, кто еще представлен в этом опроснике, то есть они просто не любят Петю или Юлю, и готовы голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не за них и вот в опросниках роль этого черта лысого и исполняют условные Гриценко и Рабинович.По словам блогера, потом идет целый набор актеров второго плана. В первую очередь это Ляшко и Бойко. Боятся Бойко не стоит совершенно, после аннексии Крыма и войны на Донбассе пророссийский кандидат не может победить просто физически. Он может надувать щеки, побеждать на выборах в Мариуполе, но это все. Самое большое счастье для него – что не посадили, будут и дальше торговать своим лицом и рейтингом, без особого вреда для государства. Ляшко же персонаж пусть и влиятельный, но просто комичный и шансов победить в итоге у него тоже не будет. Он умело торгует своей долей пирога, иногда даже делает что-то полезное, но в целом умеренно вредит. Ключевое слово тут «умеренно», много проблем он не принесет, а его активные нападки на Юлю даже помогают бороться с популистической заразой, которая является основным риском для Украины.Сергей Фурса отмечает, что может испугать, что мы опять окажемся между выбором между Юлей и Петей. Собственно, выбор между откатом реформ и медленным движением вперед, скорость которого нас не устраивает. Но тут мы возвращаемся к тому, что вместе эти два кандидата собирают 20% голосов. Все прочее – непаханое поле. Поле, из которого через год может выйти кто-то. Вот чтобы Садовой не вылез, его мусором завалили, например, но тем не менее, именно потенциал этого третьего игрока и радует больше всего и именно на него должны ориентироваться люди, ориентирующиеся на реформы и на быстрое движение вперед, кандидат, который будет опираться на активную часть общества и западных кредиторов, без них никуда, увы. Благо, в 2019-2020 гг. рычаг влияния МВФ снова станет высоким. «Если же такой кандидат не появится, то старания не пропадут даром. В конце концов, сформулированная «народным языком» программа реформ позволит даже при сохранении действующего президента активнее продвигать изменения. Опять же, высокая зависимость от внешних кредиторов в 2019 году нам в помощь. Ну, а если победит Юля, то каждый сможет издать книгу в эмиграции «Как могло бы быть, если бы не…», - резюмировал Сергей Фурса.