валюта
СпецтемаНа этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло
Украинский финансист и блогер Сергей Фурса в Facebook пишет, что нас постоянно пугают соцопросами. Там и список предпочтений среднестатистического избирателя и мысли этого самого избирателя о реформах. Когда в список опросника включают разного рода Гриценко и Рабиновичей, то люди ставят там галочку, не потому что они знают Гриценко или Рабиновича и не потому что любят их, а потому что они очень не любят тех, кто еще представлен в этом опроснике, то есть они просто не любят Петю или Юлю, и готовы голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не за них и вот в опросниках роль этого черта лысого и исполняют условные Гриценко и Рабинович.

По словам блогера, потом идет целый набор актеров второго плана. В первую очередь это Ляшко и Бойко. Боятся Бойко не стоит совершенно, после аннексии Крыма и войны на Донбассе пророссийский кандидат не может победить просто физически. Он может надувать щеки, побеждать на выборах в Мариуполе, но это все. Самое большое счастье для него – что не посадили, будут и дальше торговать своим лицом и рейтингом, без особого вреда для государства. Ляшко же персонаж пусть и влиятельный, но просто комичный и шансов победить в итоге у него тоже не будет. Он умело торгует своей долей пирога, иногда даже делает что-то полезное, но в целом умеренно вредит. Ключевое слово тут «умеренно», много проблем он не принесет, а его активные нападки на Юлю даже помогают бороться с популистической заразой, которая является основным риском для Украины.

Сергей Фурса отмечает, что может испугать, что мы опять окажемся между выбором между Юлей и Петей. Собственно, выбор между откатом реформ и медленным движением вперед, скорость которого нас не устраивает. Но тут мы возвращаемся к тому, что вместе эти два кандидата собирают 20% голосов. Все прочее – непаханое поле. Поле, из которого через год может выйти кто-то. Вот чтобы Садовой не вылез, его мусором завалили, например, но тем не менее, именно потенциал этого третьего игрока и радует больше всего и именно на него должны ориентироваться люди, ориентирующиеся на реформы и на быстрое движение вперед, кандидат, который будет опираться на активную часть общества и западных кредиторов, без них никуда, увы. Благо, в 2019-2020 гг. рычаг влияния МВФ снова станет высоким. «Если же такой кандидат не появится, то старания не пропадут даром. В конце концов, сформулированная «народным языком» программа реформ позволит даже при сохранении действующего президента активнее продвигать изменения. Опять же, высокая зависимость от внешних кредиторов в 2019 году нам в помощь. Ну, а если победит Юля, то каждый сможет издать книгу в эмиграции «Как могло бы быть, если бы не…», - резюмировал Сергей Фурса.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
14 июн 2017
22867

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
14900

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что он был на четырех революциях – Таксим, Майдан, Киргизия, Белый Дом. Блогер вспоминает,

14 июн 2017
12069

В «ДНР» началась паника из-за нового языкового закона в Верховной Раде

На рассмотрение украинского парламента внесен доработанный проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» №5670-д, которым предусматривается обеспечение

Последние новости

Военный эксперт пояснил, почему Россия не победит Украину, даже разгромив ВСУ

Эксперт рассказал, какие шансы у лидеров соцопросов на президентское кресло

Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...

Сеть поразило лицемерное заявление Путина об «украинском и русском народе»

Манн: это маленький урок тем, кто думает, что США могут быть кому-то полноценным «другом»

Эксперт: безвиз – это гарантия того, что власть уже не свернет с пути евроинтеграции Украины

Блогер: стережіться тих, хто одягає яскравішу вишиванку та чіпляє на себе безліч жовто-блакитних стрічок

Центральну Америку сколихнув потужний землетрус

Трампу висунули чергове серйозне звинувачення

Помер відомий російський актор Олексій Баталов

Путін заявив про загрозу для Росії через зближення НАТО з Україною

Кабмин утвердил показатели роста экономики в 3%, 4% и 5% на следующие три года

Депутат Барна розповів про свій стан після ДТП

Блогер: в Украине таки есть зрады без кавычек и Толик Тимощук – одна из них

Катар виділить 12 млрд. доларів для придбання американських винищувачів

Військовий експерт: Україна буде платити за надану летальну зброю

Путін виступив із сенсаційною заявою щодо Криму

У Москві пообіцяли відповісти на посилення санкцій США

Ситуація в зоні АТО: бойовики використовують танкові гармати, троє українських військових отримали поранення

Перспектива імпічменту Трампа: главі Білого дому оприлюднили більш серйозні звинувачення, ніж проти Клінтона

 Новости за день