Эксперт: безвиз – это гарантия того, что власть уже не свернет с пути евроинтеграции Украины

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Соучредитель гражданской Платформы «Нова Країна» Валерий Пекар в Facebook высказал свою точку зрения по поводу предоставления Украине безвиза. По его словам, все пишут о безвизе как о способе показать украинцам Европу, чтобы они вернулись домой и захотели жить так же. По мнению эксперта, в целом это работает, хотя есть куча людей, выехавших даже на постоянное жительство, но им не помогло: поют хвалу российскому авторитаризму и позорят Запад, но есть и другие важные аспекты – внутриполитический и геополитический.По словам Валерия Пекаря, бытует также мнение, что для получения безвиза Украине пришлось внедрить невероятное количество изменений. Вы их не видите? Но они есть, и их видимым символом и одновременно вознаграждением является безвиз, который трудно не увидеть. Другие последствия изменений станут очевидными чуть позже. Если разворот обратно будет значительным, Европа грозит изменением визовых условий. На это украинские политики никогда не пойдут. Значит, есть еще и определенная гарантия необратимости.«Безвиз – символ не только геополитического выбора Украины Запада, но и принятия этого выбора Западом. Это следующий, после Соглашения об ассоциации, видимый знак нашего движения в том направлении. Это оценка Европой окончательности нашего выбора», – написал Пекар. Он добавляет, что Украина два десятилетия демонстрировала «многовекторность», но могло быть иначе? Запад сам не был готов принять Украину – вспомните знаменитую речь Буша-старшего, названную «котлетой по-киевски». Не последняя причина этого заключалась в нежелании ссориться с Россией. Падение Советского Союза означало лишь передвижение пределов геополитических интересов империи на восток. Сейчас – следующий этап сокращения имперского пространства, вплоть до полного превращения империи в компактное национальное государство современного образца. Динозаврам нечего делать в XXI веке.