Блогер: стережіться тих, хто одягає яскравішу вишиванку та чіпляє на себе безліч жовто-блакитних стрічок

Відомий український історик і блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що сьогодні в Україні виходить так, що чим більший покидьок, чим більший зрадник – тим яскравішу вишиванку він одягає, тим більше жовто-блакитних стрічок на себе чіпляє, тим гучніше він волає «Україна понад усе». За словами блогера, науковими словами це називається мімікрія – маскування. Хтось із них мімікрує, аби пролізти на посаду, в депутати, для когось це зручно для «заробляння грошей». Хтось чіпляє «колорадку», їдучи до Криму або до Росії – про всяк в випадок, щоб раптом не спалили машину, на якій українські номери.
Павло Правий пригадує, як в Луганську водії 2004 року чіпляли на антени синьо-білі стрічки Партії Регіонів, аби даїшники не зупиняли, але є й інші. Для них маскування – це наче «кікімора» для снайпера. Ці – найнебезпечніші. Набагато небезпечніші за тих, хто відкрито носить колорадські стрічки. Нещодавно в зоні АТО спіймали ворожого коригувальника. Так у того в квартирі висів український прапор на всю стіну.
«Як розрізнити цих «поліцаїв»? Як відділити від патріотів? Не знаю. Судити за справами? Але може бути пізно – як у випадку відданого «патріота» Анатолія Тимощука або Надії Савченко.