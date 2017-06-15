Блогер: в Украине таки есть зрады без кавычек и Толик Тимощук – одна из них

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Украинский блогер Павло правый на своей странице в Facebook пишет о том, что наверняка все в Украине знают легендарного украинского футболиста Анатолия Тимощука – гордость Украины, многолетний капитан сборной Украины по футболу с краю УПА – Волыни. Всегда играл в желто-голубой повязкой на голове, пел гимн, прекрасно говорил на украинском. Сейчас работает в любимом клубе Путина – «Зените». Кстати, там с желто-голубой повязкой его не видели.Как пишет Павло Правый, кто-то скажет: жизнь – сложная штука. С этим нельзя не согласится, но, очевидно, что человек не последний кусок хлеба доедает и тем не менее пошел служить фактически Путину. «Самое отвратительное это то, что в 2015 году Тимощук посетил в госпитале раненых украинских воинов, увидел юношей с оторванными ногами-руками, искаженными осколками лицами, а потом поехал к Путину. Не понимал, что делает? Нет, он не идиот и прекрасно осознает, как это выглядит. Деньги? Проголодался, бедный? Так можно устроиться тренером в любую ДЮСШ и спокойно работать, как миллионы украинцев и еще и помогать материально украинской армии», – написал блогер.Он отмечает, что тот же футболист Роман Зозуля патриотических повязок на голову не цеплял, говорит на русском и родился не в слишком «патриотическом» регионе, ввалил кучу денег в волонтерские проекты, поэтому фактически «похоронил» свою карьеру в Испании, потому что по команде из Москвы испанские «леваки» начали кампанию травли Романа. «А теперь скажите мне, господа любители Фарион, Ницой, Тягнибока, Яроша и других специалистов выводить штамм «стопроцентного украинца», как вещи вписываются в ваше мировосприятие? Может, вы не по тем параметрам патриотов ищете?», – задается вопросом Павло Правый. По его словам, у него в последние годы возникает аллергия на людей в вышиванках или с желто-голубыми лентами на голове. Такое впечатление, что настоящим патриотам Украины скоро придется одевать вышиванки раз в год и в конспирации петь песни под печеный картофель, как Штирлиц, чтобы никто не видел, потому что Толик Тимощук с сине-желтой лентой и кучей кровавого российского бабла в кармане и тысячи других подобных и все в лентах и вышиванках.