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Блогер: вот вы хоть тресните – не понимаю смысла вот этих красивых постановочных свадебных фото про любовь

Блогер: вот вы хоть тресните – не понимаю смысла вот этих красивых постановочных свадебных фото про любовь
Популярный украинский блогер Андрей Алексин на своей странице в Facebook пишет о том, что невозможно понять смысла вот этих красивых постановочных свадебных фото про любовь. Ну да, все это очень мило – вот эти позы, глаза в глаза, он держит ее за плечи, она прильнула, а вот они вдвоем под зонтом и нежность, а вот он ее обнял и она счастлива... по словам блогера, все можно понять, но ведь третий! Фотограф! У людей, можно сказать, интим, глаза в глаза, а он стоит и фотографирует!

«И вы при нем так нежно друг другу как бы говорите: «Люблю...». А он такой: Хорошо, теперь как бы приобнимитесь и подайтесь чуть-чуть к нему, и загляните в глаза, да, вот так хорошо, а вы на нее тоже как бы взгляните с таким заигрышем и задумчиво. Не понимаю», – пишет блогер. Он добавляет, что уж лучше селфи тогда – смотрите: мы счастливы, никого нет, только вы вдвоем, смотрите в мобилку, как в зеркало – какие вы влюбленные, сумасшедшие. Ну, или просто свадебные фотки: вот молодые идут и видно, как они влюблены, вот танцуют – и да, смущаются, что всем видно: у них любовь, и все счастливы и плачут. Но эти идиотские постановочные фотки про любовь – индийское кино, бюджетный вариант!

«Я когда-то снимался в легкой постельной сцене: мы в кровати, героиня в пеньюаре, нужно было ласково ее заграбастать, нести чушь и типа никуда не отпускать: вся съемочная группа над вами, все наблюдают... но ведь это работа! А тут люди сами, специально: через много лет посмотреть – помнишь, какие мы были красивые, влюбленные, смотрели так друг на друга, фотограф еще рядом стоял, наблюдал за нашей любовью, ставил в разные красивые позы. Не хуже, чем в рекламе получилось, как будто мы с журнала! Это же дурь какая-то, эти фотки. Моя покойная тетя Люся за зеркало в ванной вставляла обертки от мыла Duru: там розы были изображены, разных оттенков», – подытожил Андрей Алексин.
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