Дипломат: Трамп може використати зустріч з Порошенком, як і попередню зустріч з Клімкіним – для відволікання уваги

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Український дипломат Богдан Яременко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що справи президента США Трампа дійсно погані. Заганяють норовливого мільярдера як вовка на полюванні та ще й мало чи не всією країною. Може не зовсім саме через любов до Росії, але через Росію – це точно. Як пише дипломат, пару тижнів тому Дональд Трамп , виставивши в одному твітті фотографії своїх зустрічей з Павлом Клімкіним та Сергієм Лавром практично і не приховував, що використовує українського гостя для пом’якшення звинувачень у проросійськості.За словами Богдана Яременка, той факт, що можливу майбутню зустріч з Петром Порошенком Дональд Трамп використовуватиме з тією ж метою – дати сигнал у внутрішній політиці, що звинувачення у проросійськості є даремними, оскільки його підтримує навіть український президент – зовсім не применшує ролі української дипломатії у просуванні ідеї та організації зустрічі. «Буду здивований, якщо цього року наш посол у Вашингтоні Валерій Чалий не отримає якусь серйозну державну нагороду. Очевидно зорі зараз привітні до української дипломатії в США, але скільки негірших шансів було втрачено у минулому? Це і є одним з виявів майстерності дипломата - скористатися шансом», – написав Яременко.Як пише дипломат, навіщо ця зустріч потрібна Трампу ми розуміємо, але навіщо вона потрібна Порошенку? Переконувати продовжувати санкції проти РФ? Так, схоже, там у Трампа це вже без варіантів. Переконувати, що Мінські домовленості безальтернативні? Так, у кого є сумніви, що Трамп це не заперечуватиме? Це якраз і є проблема, що Трамп, швидше за все, наполягатиме, що Мінських домовленостях. А от чи може дозволити собі Україна або навіть Петро Порошенко виконати ці домовленості - that is the question! «Який толк з того, що за результатами візиту до Вашингтона українського президента ми дізнаємось, що сторони погодилися, що не існує альтернативи дипломатичному вирішенню конфлікту? Ми це почуємо, а через кілька годин знову дізнаємось про чергового загиблого чи пораненого на Сході України. Тому побажаємо Петру Олексійовичу «бон вояж», – резюмував дипломат.