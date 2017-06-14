Дипломат: впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США

Известный украинский блогер и дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что впервые можно было видеть настолько хитро анонсированный визит Порошенко в США. Почему хитрым образом анонсированный визит? Потому что никогда ранее ни Петр Порошенко, ни украинская власть в лице бывших президентов не выпускали возможности похвастаться достижениями на американском направлении.
Как пишет дипломат, приглашение от президентов США всегда считались у нас достижением независимо от производительности вояжей в Вашингтон. На этот раз пальму первенства профанфарить о визите в Вашингтон отдали журналистам и независимым экспертам. Последние, естественно, не имели оснований отказаться от предложения подыграть. В конце концов, это действительно круто первыми сообщить о большом саммите, ведь с Трампом не так просто встретиться.
«Хитрый финт с анонсом может быть еще и безопасным способом распространения информации, которую позже можно будет официально опровергнуть, если что-то не срастется и визит или встреча не состоится», – написал Яременко.