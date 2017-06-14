валюта
СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

В БПП сприйняли всерйоз тролінг Турчинова і вже обговорюють військовий стан

В БПП сприйняли всерйоз тролінг Турчинова і вже обговорюють військовий стан
Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вонянко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що раніше була думка, що своєю заявою голова РНБО Олександр Турчинов просто тролить сепаратистів та російських бойовиків «ДНР» та «ЛНР», а тепер уже у фракції БПП заговорили про впровадження на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей військового стану.

Як пише журналіст, все це означатиме, що журналістсько-волонтерській вольниці в тих районах – капут, що владою там стане не поліція, а військові, що все буде за їхніми правилами. Їхнє слово буде – остаточне. «Знаєте для чого впроваджують такі стани? Багато для чого. Серед іншого – аби приховати підготовку до наступу, яку всі наші медіа-наймички за інших умов зіллють в пресу залюбки. Їм не звикати. Потім розкажуть лохам, що насправді військові не під запис розповідають...», – написав Дмитро Вовнянко.

Нагадаємо, в інтерв’ю ЗМІ секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що він покладає великі надії на українських парламентарів, які не підуть на літні канікули доки не розглянуть законопроект про зміну формату АТО на сході України.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
12106

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

В і так напружених стосунках між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки назріває чергова гостра криза. Підтвердження цьому можна знайти у відвертому ігноруванні сторонами одне одного, -

14 июн 2017
8399

На этой неделе в Москву придут неприятные новости с Вашингтона, в их преддверии от РФ отворачивается даже Беларусь

Известный украинский блогер Денис Пятигорец на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что на этой неделе в США должны проголосовать закон, в частности запретит юридическим и физическим лицам

14 июн 2017
8266

Красотка и президент Хорватии госпожа Колинда готовит Путину, с его точки зрения, непристойные вещи

Премьер Украины Владимир Гройсман вчера был с официальным визитом в Хорватии в частности, по вопросу газового коридора Хорватия-Венгрия-Украина от хорватского LNG-терминала. Как сообщает на своей

Последние новости

Садовий назвав тиском рішення суду у Львові про арешт директора фірми з вивезення сміття

В Україні може з’явитися електронна гривня

На користь України з «дочки» Газпрому стягнуть 80 мільйонів гривень

Блогер про Станко: якщо ви вказуєте людям що думати, будьте готові почути куди вам йти

Водопостачання для Донбасу: Жебрівський повідомив хорошу новину

У ВР вже зреагували на гучну заяву Турчинова

Порошенко відреагував на слова Турчинова про скасування АТО

Политолог о словах Турчинова: активного наступления не будет, но противодействие российской агрессии усилится

Західна система харчування ВМС віднині відповідає стандартам НАТО

Волонтер: в киевском госпитале снова вереница скорых, не будьте равнодушными, помогите нашим защитникам!

Зустріч Трампа з Порошенком відбудеться раніше, ніж з Путіним – ЗМІ

У ЗМІ з’явилась інформація про зустріч Порошенка та Трампа

У ВАСУ відмовилися скасовувати указ Порошенка про заборону «Вконтакте»

В БПП сприйняли всерйоз тролінг Турчинова і вже обговорюють військовий стан

Відомому російському блогеру заборонили в'їзд до України

Цимбалюк: россияне не осознают причинно-следственной связи вторжения в Украину

Блогер: деяким журналістам хочеться і «прянички» від держструктур взяти, і власною країною трошки поторгувати

Бабченко: я участвовал в разных революциях, но такого цирка, как в России не было нигде

Надзвичайний стан у сфері енергетики продовжили ще на місяць

У Кремлі нині справжній переполох – політолог

 Новости за день