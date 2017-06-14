В БПП сприйняли всерйоз тролінг Турчинова і вже обговорюють військовий стан

Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вонянко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що раніше була думка, що своєю заявою голова РНБО Олександр Турчинов просто тролить сепаратистів та російських бойовиків «ДНР» та «ЛНР», а тепер уже у фракції БПП заговорили про впровадження на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей військового стану.
Як пише журналіст, все це означатиме, що журналістсько-волонтерській вольниці в тих районах – капут, що владою там стане не поліція, а військові, що все буде за їхніми правилами. Їхнє слово буде – остаточне. «Знаєте для чого впроваджують такі стани? Багато для чого. Серед іншого – аби приховати підготовку до наступу, яку всі наші медіа-наймички за інших умов зіллють в пресу залюбки. Їм не звикати. Потім розкажуть лохам, що насправді військові не під запис розповідають...», – написав Дмитро Вовнянко.
Нагадаємо, в інтерв’ю ЗМІ секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що він покладає великі надії на українських парламентарів, які не підуть на літні канікули доки не розглянуть законопроект про зміну формату АТО на сході України.