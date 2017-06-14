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Блогер: деяким журналістам хочеться і «прянички» від держструктур взяти, і власною країною трошки поторгувати

Блогер: деяким журналістам хочеться і «прянички» від держструктур взяти, і власною країною трошки поторгувати
Відома українська журналістка і телеведуча Ольга Лень на своїй сторінці в Facebook пише про те, що на жаль, дехто в журналістському середовищі вже почав застосовувати «мову ненависті» аби знецінити поняття «патріотизм» заради своїх, глибоко сектантських і цехових, інтересів. Вважати чи не вважати країну проживання чимось самоцінним, чи розцінювати її лише як місце облаштування побуту – за великим рахунком, особиста справа кожного. Тут і дійсно, ніхто нікого примушувати не повинен, але от агресивно нав'язувати цей опортуністичний світогляд суспільству – це вже неприпустима навмисна маніпуляція.

Як пише Ольга Лень, чому з пояснень керівника прес-служби Міністерства оборони не зрозуміло, чим цінна робота саме журналістки Анастасії Станко конкретно для Мінстерства оборони? Не для приємного іміджу цього керівника в очах донорів, а саме для цієї конкретної державної структури. Якщо така користь є, то до чого ці розмови про неупередженість і непричетність. Якщо немає – то тоді і ніякої відзнаки не повинно бути. І, звичайно якщо сам журналіст не вважає своєю місією сприяти державі, то він не повинен брати нагород і відзнак від державних структур.

«З цих же причин ніколи навіть не намагалася долучитися до роботи Національного союзу журналістів, бо вважаю цю структуру відрижкою «совка», яка готова колаборуватися з будь-якою мерзотою заради виключно матеріальних вигід. І зараз, вкотре, НСЖУ підтвердив що я була права, коли переобрав керівником людину, що вважає ніби у українських журналістів і працівників «Раша тудей» та «Лайв-ньюс» одна професія», – написала Ольга Лень.
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