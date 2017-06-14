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СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Блогер: Червоненко является агентом российских спецслужб

Блогер: Червоненко является агентом российских спецслужб
Популярный украинский блогер Семен Кабакаев на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что хотелось бы передать не уважаемому украинскому политику Евгению Червоненко, который берет вину на себя и говорит, что все напали на честный информационный канал NewsOne, а на него боятся.

«Хочу вас заверить, что никто вас не боится! По моему личному мнению, вы являетесь агентом российских спецслужб, осознанно или нет, подыгрываете в разжигании ненависти и являетесь рупором Кремля и их пропаганды», – написал блогер, обращаясь к Евгению Червоненко.

Как пишет Семен Кабакаев, Евгений Червоненко – это именно пятая колона, которая ведет подрывную деятельность внутри нашего государства, и он должен быть привлечены к ответственности. Блогер отмечает, что из-за таких как Червоненко, он в 2014 году потерял дом и семью, из-за таких как Червоненко началась война и на таких как Червоненко лежит полная ответственность за тысячи смертей гражданских и военных. «Я говорю и пишу на русском, меня никто не ущемляет и вы не имеете морального права говорить о языковых вопросах», – резюмировал блогер.
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