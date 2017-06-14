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Журналист: зря, что россияне устали от Украины, ведь ничего не проходит бесследно

Журналист: зря, что россияне устали от Украины, ведь ничего не проходит бесследно
Популярный украинский блогер и журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего не проходит бесследно. Оказывается, россиян не интересует вторжение в Украину. Хотя кормят по ТВ «украинскими ужасами» регулярно, рассказывают, как «плохо в Украине» живется, чтобы закрепить любовь к курсу Путина.

Как пишет журналист, у него был разговор с одним из функционеров российского ТВ, говорит, что внутренняя проблематика РФ не интересует, сразу провал рейтинга. «У меня тогда вопрос, чего ж к Путину идут с челобитными по здравоохранению и ЖКХ. Получается, что не дорабатывает пропаганда РФ, но и есть и другая сторона вопроса: слишком рано российские граждане перестали интересоваться Украиной», – написал Роман Цымбалюк.

По его словам, дело в том, что, если Россия может стрелять в нас, в украинцев, это значит, что так можно делать и с россиянами. «Будьте уверены, убывшего украинского «Беркута» - предателей своей страны, рука не дрогнет. В День России они это продемонстрировали наглядно и будут избивать вас беспощадно», – написал журналист, апеллируя к россиянам. Роман Цымбалюк подчеркивает, что зря, что россияне устали от Украины, не хотят понимать причинно-следственную связь, жизнь им тогда сама объяснит. Они сначала возбуждено орали «крымнаш», а походу в своей стране были уничтожены последние сдержки и противовесы. Захватив Крым, было нарушено в первую очередь законодательство РФ и аппелировать россиянам уже не к кому, надо будет сносить их дома – снесут, надо будет бомбить Воронеж – будут бомбить.
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