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СпецтемаПолітолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Блогер: Александр Валентинович, жги дальше, российских пропагандистов уже трясет

Блогер: Александр Валентинович, жги дальше, российских пропагандистов уже трясет
Украинский журналист Виктор Уколов на своей странице в Facebook пишет о том, что между АТО и войной могут быть еще варианты. Например, «армейская операция по освобождению оккупированных территорий» или «операция по восстановлению законного порядка и мира на Донбассе». Как пишет журналист, вообще показалось, что, заявляя о переформатировании АТО глава СНБО Александр Турчинов имел ввиду идею принятия законопроекта «О восстановлении территориальной целостности».

Как пишет Виктор Уколов, ведь сегодня, как и год-два назад по-прежнему назвать АТО войной Украине невыгодно, ведь развязывая открытую войну мы либо даем повод Кремлю действительно говорить, что в Украине гражданская война либо вступаем в открытый конфликт с РФ, развязывая руки Путина на использование ракет и авиации. Не зря второй день телеканалы, принадлежащие российским владельцам: Ньюсван, 112, ЭРА, также радио Вести и Радио Столицы озабочены только одним – словами Турчинова.

«Версии тревожно-панические: власть хочет ввести военное положение, чтобы не голосовали на востоке, как будто выборы уже идут и вот-вот будет голосование, власть хочет полностью разрушить минские договоренности, которые никому не нужны, причем больше всего нужны России, как и санкции.
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