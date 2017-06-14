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Дипломат: нынешнее прозрение Турчинова связано либо с войной либо с выборами

Дипломат: нынешнее прозрение Турчинова связано либо с войной либо с выборами
Украинский дипломат и блогер Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что более трех лет понадобилось, чтобы признать, что формат АТО – это «не совсем то, что нужно», то есть ни год назад, ни два, ни два с половиной года назад понимания, что антитеррористические кампании не длятся месяцами, и не являются формой ответа на внешнюю вооруженную агрессию, в украинской власти не было.

Как пишет дипломат, между прочим, нынешнее открытие Турчинова о «новых форматах АТО» Порошенко того же 26 мая 2014 повторил практически слово в слово: «Я поддерживаю продолжение АТО, но требую изменения ее формата». «То есть еще каких-то три года и нас осчастливят очередной выдумкой, что нам нужно изменить в законодательстве, чтобы гибридно обороняться от гибридной войны?», – задается вопросом блогер.

По его мнению, на самом деле гибридной можно называть войну сколько угодно, но с 2014 года в Украине гибридная война носит форму самого обычного вооруженного конфликта и главное, что Турчинов это прекрасно знает, поэтому в феврале 2014 голосовал на заседании СНБОУ за введение военного положения, а потом несколько раз пытался вернуть СНБОУ к рассмотрению этого вопроса.
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