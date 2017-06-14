Политолог: СБУ уже стоит уделить гастарбайтеру Мураеву плотное внимание

Евгений Мураев на собственном телеканале NewsOnе заявил: «Алексей Навальный – это агент влияния иностранных держав, заинтересованных в разрушении института власти в России». По словам известного политического аналитика Алексея Голобуцкого, украинский пропагандист «русского мира» решил, что, если уж работает на ФСБ в Украине, то стоит еще и для самой РФ на Кремль подрабатывать на полставкочки, а то и на целую?
«Слушая Мураева так и хочется сказать, что жадность и безмозглость с людьми делают, а вот СБУ уже стоит уделить гастарбайтеру плотное внимание: включение активного украинского политика в пул внутриполитических рупоров страны-агрессора – это уже не просто «звоночек», это набат. Лучше – похоронный», – написал Алексей Голобуцкий.
Напомним, 12 июня в День России по всей РФ состоялись протестный антикоррупционные акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, которого многие эксперты считают провластным фиктивным оппозиционером, который своими протестами пытается отвести неудовольствие россиян от политики президента РФ Владимира Путина.