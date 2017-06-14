Блогер: позавчора працював на опозицію, вчора на Януковича, сьогодні знову на опозицію – чому продажні журналісти?

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Відомий український журналіст і блогер Віктор уколов на своїй сторінці в Facebook пише про те, що в Україні проблема полягає в тому, що, коли люди, не маючи сталих поглядів, мають собачу відданість до господарів. Наприклад, позавчора працював на опозицію, вчора на Януковича, сьогодні знову на опозицію... Зате господарів не критикує, отака віддана рабська натура.«Що ж важливіше відданість чи погляди? А якщо твій «господар», коли ти почав політичну діяльність в кінці 80-х ще шкарпетками торгував, або в райкомі штани протирав? У мене є товариш, який практично завжди знаходиться в опозиції – він і зараз таке верзе про Порошенка, що в людей за серце хапає, але він так думає, а не служить, тому викликає повагу», – написав Віктор Уколов.Він зауважує, що проте не можна мати жодної поваги до тих, хто плутає політичну критику і чорний піар, політичні погляди і обслуговування господарів з якими їхні погляди резиново-плавно змінюються на протилежні у випадку необхідності і високих грошей. Як пише журналіст, згадуються слова Чацкого «служить бы рад, прислуживаться тошно».