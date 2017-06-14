Волонтер: народ снова развесил уши и слушает сказки, то прическа нравится, то костюмчик, то эфир сладенький

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Известный украинский волонтер Наталья Юсупова на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что стоит только просмотреть в интернете комментарии относительно симпатий к политикам, так уже ничего не хочется. Большинство народа хочет реальных перемен, все ждут «покращення», реформ, стабильности и улучшение уровня жизни. По словам волонтера, к сожалению только маленький процент из всех понимают, что нужно делать и что вообще происходит и этот же маленький процент старается что-то изменить, каждый на своем уровне, остальные, это мрак – одни и те жи рожи многие годы заполняют эфиры и одну и ту же лапшу вешают, одну и ту же!«Красивым речам приятно верить, правда? А где за 20 лет хоть одна построенная современная больница? Где дома престарелых, где детские клиники с новым оборудованием, где новые спортивные лагеря, стадионы и нормальные дороги? Спасибо ЕВРО-2012, хоть стадионы и дороги в больших городах появились, и то украли больше половины на строительство. Собирали на «Больницу будущего» всей страной, и все украли, все! Больницы убитые, дороги убитые, старики умирают в нищете, детям на лекарства только простые люди собирают!», – написала Наталья Юсупова.Она добавляет, что все знают, как надо, но на деле никто и ничего не делает, все только борются за власть, а народ снова развесил уши и слушает сказки, то прическа нравится, то костюмчик, то эфир сладенький и приятненький, а то, что одно ворье кругом, старье и ворье, мало кого волнует, а надо бы уже понимать, что назад пути нет и впереди, если не измениться, процветания не будет.