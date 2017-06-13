Блогер: Березовский, Поклонская, Лебедев, Кусюк – продукты своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира»

Украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook прокомментировала информацию о том, что бывший командир «Беркута» Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве 12 июня. По словам журналистки, полковнику Сергею Кусюку абсолютно все равно, кому ребра считать: киевлянам или москвичам – не уникальное явление. Скорее олицетворен портрет многих правоохранителей, которым было наплевать, кто отдавал, приказы, лишь бы вовремя платили и новые звездочки на погоны падали.
Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что бывший командующий ВМС Украины, заместитель командующего по боевой подготовке Денис Березовский в разгар аннексии Крыма не стеснялся брать штаб ВМС совместно с казаками, а растерянных подчиненных агитировал переходить на сторону России ради высокой зарплаты. Сейчас человек заместитель командующего Чорномоського флота России. Не менее известная личность Наташа Поклонская ранее носила вышиванку и была перспективным прокурором, работала в Генпрокуратуре. Позже получила славу колаборационистки, поехавшей на царе Николае, православии и успешном депутате «Единой России». Есть еще Павел Лебедев, который пришел в большую политику через патриотическую партию БЮТ. Был министром обороны Януковича и членом СНБО. Своим приказом посылал на Киев бойцов двадцать пятой днепропетровской десантной бригады.
По словам блогера, именно из этого теста Кусюк – обычный продукт своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира», которая не имела никакого морального кодекса, какой было наплевать на государство-работодателя и налогоплательщиков. «Когда Кусюк в апреле 2014 бежал из Крыма в Россию я не ожидала увидеть его гондольером в Венеции или виноделом Прованса. Даже работником холодильных установок на молокозаводе в Польше – это не его стихия. Я не радуюсь синякам на спинах москвичей, но чувствую крошечную компенсацию. Россияне возносили на руках «Беркут» во времена Майдана. Нет лучшего лекарства от иллюзий, когда канонизированный Кусюк отрабатывает российское бабло уже в ОМОНе», – резюмировала журналистка.