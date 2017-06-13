валюта
СпецтемаКлимкин рассказал, что будет с безвизом для коллаборантов из Крыма и Донбасса

Блогер: Березовский, Поклонская, Лебедев, Кусюк – продукты своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира»

Блогер: Березовский, Поклонская, Лебедев, Кусюк – продукты своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира»
Украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook прокомментировала информацию о том, что бывший командир «Беркута» Сергей Кусюк руководил омоновцами на митинге в Москве 12 июня. По словам журналистки, полковнику Сергею Кусюку абсолютно все равно, кому ребра считать: киевлянам или москвичам – не уникальное явление. Скорее олицетворен портрет многих правоохранителей, которым было наплевать, кто отдавал, приказы, лишь бы вовремя платили и новые звездочки на погоны падали.

Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что бывший командующий ВМС Украины, заместитель командующего по боевой подготовке Денис Березовский в разгар аннексии Крыма не стеснялся брать штаб ВМС совместно с казаками, а растерянных подчиненных агитировал переходить на сторону России ради высокой зарплаты. Сейчас человек заместитель командующего Чорномоського флота России. Не менее известная личность Наташа Поклонская ранее носила вышиванку и была перспективным прокурором, работала в Генпрокуратуре. Позже получила славу колаборационистки, поехавшей на царе Николае, православии и успешном депутате «Единой России». Есть еще Павел Лебедев, который пришел в большую политику через патриотическую партию БЮТ. Был министром обороны Януковича и членом СНБО. Своим приказом посылал на Киев бойцов двадцать пятой днепропетровской десантной бригады.

По словам блогера, именно из этого теста Кусюк – обычный продукт своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира», которая не имела никакого морального кодекса, какой было наплевать на государство-работодателя и налогоплательщиков. «Когда Кусюк в апреле 2014 бежал из Крыма в Россию я не ожидала увидеть его гондольером в Венеции или виноделом Прованса. Даже работником холодильных установок на молокозаводе в Польше – это не его стихия. Я не радуюсь синякам на спинах москвичей, но чувствую крошечную компенсацию. Россияне возносили на руках «Беркут» во времена Майдана. Нет лучшего лекарства от иллюзий, когда канонизированный Кусюк отрабатывает российское бабло уже в ОМОНе», – резюмировала журналистка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Політолог пояснив, чому Турчинов почав говорити про завершення АТО

Срочно: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам
Важное за сутки
13 июн 2017
7990

Путин подписал закон об изъятии в государственную собственность недвижимости – домов и земли

Известный украинский блогер Лиза Богуцкая на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера порадовала очередная новость из России, где любимец народа Владимир Путин подписал закон об

13 июн 2017
7617

Пресс-секретарь Путина язвительно прокомментировал слова Турчинова о завершении АТО

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции Дмитрий Песков, являющийся пресс-атташе президента России, заявил, что Кремль вовсе не считает себя причастным к «гражданской войне» на Донбассе,

13 июн 2017
7035

Российский политолог выступил с тревожным прогнозом по войне на Донбассе

По мнению российского оппозиционного политолога Александра Сытина, для Кремля Донбасс является мощным повседневным информационным поводом, дающим возможность обвинить Украину во всех проблемах, в

13 июн 2017
7028

Турчинов закликав до завершення АТО і переходу до нового формату

На думку секретаря РНБО Олександра Турчинова, в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію та почати реалізовувати новий формат захисту країни від гібридної війни з РФ. Про це інформує

Последние новости

Блогер б’є тривогу: Росія дискредитує Майдан

Блогер: росіян потрібно підтримати

Вашингтон вперше не привітав Москву з Днем Росії за останні 25 років

Блогер: Березовский, Поклонская, Лебедев, Кусюк – продукты своей системы, которая годами пронизывалась метастазами «русского мира»

Назріває дипломатичний скандал: США вперше не привітали РФ

Коллаборантов NewsOne нужно судить и лишить аккредитации, - блогер

Блогер: ходити на цей канал – абсолютний «зашквар»

Публіцист пояснила чому російські «протести» - фікція

У Конгресі хочуть заслухати особистого адвоката Трампа з приводу зв’язків з Москвою – ЗМІ

У Єврокомісії почали провадження щодо трьох країн-членів ЄС

Блогер: ситуація зі Станко – махрова радянщина і дурість

Блогер: если надо достучаться на ту сторону, то тут тактика Громадського и Станко верна, по этому осуждать Анастасию – глупость

Блогер: «Кривавий пастор» прогнозує велику війну

Відносини з Москвою погіршуються - Тіллерсон

В ООН засудили призов кримчан на військову службу

Блогер каменя на камені не залишив від істерики Тимошенко

Експерт: ще один привід сказати «Раша, гудбай»

У Верховній Раді пропонують арештовувати за зневагу до української мови та призначити спеціальних інспекторів

Блогер проаналізував потішні російські «протести»

Садовий заявив, що сміттєву проблему у Львові можна вирішити за 1 день

 Новости за день