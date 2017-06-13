Коллаборантов NewsOne нужно судить и лишить аккредитации, - блогер

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Блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что она несколько лет подряд уже пишет, почему ходить на мураевско-рабиновичевский NewsOne и захарченковский 112 – это абсолютный зашквар. «Нет такой любви к себе самому, чтобы светить рожей в телевизоре на каналах откровенных коллаборантах с врагом. Ну, это как добровольно жрать дерьмо ложками, а потом скулить, что тебя им сверху докармливают. Тем не менее, многие наши «эксперты» практикуют это в полный рост», – написала блогер.По ее словам, телеканал NewsOne пойман на помощи для РФ в информационной войне. Они сняли совершенно пропагандистский сюжет, который показал Киселев, украинофобский, мерзкий и лживый. «Что, снова сейчас вылезут защитнички чистых и невинных журналистов с упреком в их травле, да?», – задается вопросом Золотарева.Он добавляет, что все разговоры о том, что телеканал сугубо информационный и на нем нет пропаганды – все это просто сказки! «С проституток, в том числе и информационных, спрос невелик, но я как гражданин этой страны хочу, чтобы коллаборантов судили, лишали аккредитации и с позором гнали из инфополя. Не просто хочу – требую, иначе эту войну не выиграть», – подытожила блогер.