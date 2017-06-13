Блогер: ходити на цей канал – абсолютний «зашквар»

Блогер Катерина Золотарьова на власній сторінці в соціальній мережі поділилась міркуваннями з приводу якості інформаційного продукту, який виготовляють деякі українські телеканали, - про це інформує replyua.net.
За словами Золотарьової, брати участь у програмах, які знімаються на NewsOne (належить Мураєву-Рабиновичу) та 112 (належить Захарченку) – це повний і абсолютний зашквар. Але, тим не менш, знаходяться люди, для яких чергова можливість «посвітити» обличчям дорожча за власну репутацію – вони «у повний зріст» практикують роботу з працівниками цих каналів.
Блогер нагадує, що NewsOne черговий раз спіймали на підігруванні ворогу – вони зняли наскрізь брехливий сюжет для головного російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Золотарьова цікавиться: невже і цього разу знайдуться ті, хто буде захищати «нещасних журналістів», звинувачувати її у цькуванні, наголошувати на свободі слова і наводити інші аргументи на кшталт «вовка ноги годують». І так щоразу – адже з проституток, у тому числі – інформаційних – нічого спитати. Але громадянська позиція диктує блогеру інше – вимагати засудження таких «журналістів», позбавлення акредитації та повного їх вигнання з інформаційного поля держави. Інакше нам інформаційну війну не виграти, - наголошує Золотарьова.