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Блогер: если надо достучаться на ту сторону, то тут тактика Громадського и Станко верна, по этому осуждать Анастасию – глупость

Блогер: если надо достучаться на ту сторону, то тут тактика Громадського и Станко верна, по этому осуждать Анастасию – глупость
Популярный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что ему не нравится журналистка Анастасия Станко, не нравится, как она ведет себя в кадре, не нравятся ее поверхностные и неглубокие, но чрезвычайно эмоциональные материалы, а еще – это мессианство: мы тут чуть ли не единственные, кто соблюдает стандарты BBC и кроме нас журналистики в Украине нет! Вот этот пафос Анастасии, совершенно безосновательный и оттого особенно убогий, раздражает больше всего.

Сергей Марченко пишет, что травить ее за то, что она не называет коллаборантов террористами глупо сразу по двум причинам. Во-первых, они реально не совсем террористы. Коллаборанты – да. Предатели – да. Сепаратисты – да, но террористы, все же, скорее нет, чем да. Во-вторых, и это важно, Анастасия ездит на ту сторону. Нравится нам или нет, но на ту сторону не пускают тех, кто называет их террористами. Там будут не в восторге, если она будет нахваливать нашу армию и призывать их уничтожить. Можно и на подвал загреметь. По мнению Сергея Марченко, письмо блогеров с ее осуждением – не лучшее, что блогеры написали в своей жизни. Это махровая советчина. Можно публично задать вопрос Минобороны и это будет правильно, но распинать Станко и называть чуть ли не предателем – лишнее.

По мнению блогера, кроме того, если стоит цель как-то влиять на население оккупированных территорий, то здесь не надо иллюзий, что стоит только наладить туда трансляцию 1+1 и 5 Канала, как коллаборанты прозреют и побегут свергать Захарченко. Там не верят украинскому ТВ, в том числе потому, что оно называет их террористами. Если надо достучаться на ту сторону, то тут тактика Громадського и Станко верна: быть максимально осторожными в оценках и нейтральными. Только тогда возможно хоть минимальное доверие, а значит – влияние. «А видео позиций, слитое в эфир и русская журналистка под видом украинской, это, конечно же, очень плохо, но это не диверсия, а элементарная глупость, по моему мнению. И пафос Станко, после вручения Подяки, что перед ней еще должны извиниться, тоже глупость», – резюмировал блогер.
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