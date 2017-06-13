Любителям «зрады» уже не нужен безвиз, теперь подавай безвиз с США

Украинский блогер Андрей Бондар на своей странице в Facebook пишет о том, что уже не первый раз в сети появляются те, кто рассказывает, что безвиз – это бред, потому что настоящая крутизна – это безвиз из США. Вот, мол, его бы нам и тогда можно будет праздновать победу.
«Очень хотелось бы и мне тоже ездить без виз в США, но хотелось бы напомнить «романтикам», что визы в США оформляет подавляющее большинство стран мира, в том числе: Польша, самый преданный сателлит Америки в ЕС, кстати, Румыния, Болгария, все балканские страны, исключение – Словения. Также оформляет визы Израиль – самый преданный сателлит Америки на Ближнем Востоке, между прочим, вся Центральная Америка, почти вся Южная Америка, вся без исключения Африка, вся Азия, за исключением Японии, Южной Кореи, Тайваня, Брунея и Сингапура», – написал блогер.
Он добавляет, что в США делают визы все нефтяные арабские эмираты, где люди ходят в золоте и даже граждане города-героя Ватикан. Даже, если Украина приблизится к стандартам жизни Польши и Израиля, вступит в ЕС и НАТО, это не гарантирует отмену виз с США. По словам блогера, зачем распространять «зраду» на вещи, где мы не имеем никакого влияния? Зачем кричать «зрада» там, где это обычная глупость?