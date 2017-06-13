Политолог объяснила, зачем Садовый просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации

Украинский политический аналитик и блогер Оляся Яхно-Белковская на своей странице в Facebook пишет о том, что призыв мэра Львова Андрея Садового ввести чрезвычайное положение во Львове из-за мусорной угрозы, в общем, закономерен. Это предложение, по сути, о том, чтобы снять с себя ответственность за происходящее.
По словам политолога, с момента пожара на Грибовицкой свалке прошло уже больше года, а изучение и согласование предварительно отобранной площадки под строительство завода все еще продолжается. Олеся Яхно-Белковская вспоминает, как в феврале после визита премьера Гройсмана во Львов, где обсуждалась в том числе проблема мусора, Садовый согласовал участок для нового мусороперерабатывающего комплекса, а затем научно-экспертная группа, созданная распоряжением Садового, этот участок забраковала.
Как пишет блогер, за это время мы много слышим о «мусорной блокаде», в то время, когда львовский мусор вывозится даже на Донбасс, и очень мало слышим о том, почему проблема мусора не решалась Садовым за предыдущие 11 лет его мэрства и сейчас привела, по его же словам, к самой настоящей катастрофе.