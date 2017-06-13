Блогер: среди тех, кто лайкнул пост Бережной множество бывших

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Популярный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная написала пост о безвизе. Там интересен не сам пост, а страничка вообще. Как пишет блогер, половина постов, которые удалось проскринить, пока не стошнило, о переименовании проспекта Ватутина в Шухевича. Заметно, что Бережная целенаправлено разгоняет темы, связанные с изменениями и «оседлала» протест за все старое против всего нового.Сергей Марченко отмечает, самое интересное, что среди лайкнувших ее полный злобы пост о безвизе, много известных людей, бывшие депутаты, бывшие милиционеры, бывшие бизнесмены, бывшие, очень много бывших. «Бывшие – вот правильная характеристика ватников. Их интересует не русский мир, а мертвый, классики, которых уже нет, вожди, которых уже нет, общественные отношения и ценности, которых тоже давно уже нет», – написал блогер.По его словам, «русский мир» просто оседлал эти желания бывших, как Бережная оседлала тему с переименованием. Они могут сколько угодно бодриться, что есть еще порох в пороховницах, но они банально вымирают, присоединяясь к своим кумирам. Именно поэтому перспективы «русского мира» призрачны, несмотря на множество ресурсов, которые он до сих пор контролирует. «Бывшие оставили свои лучшие возможности в прошлом. У них нет шансов влиять на будущее», – резюмировал Марченко.