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Журналистка рассказала, какой защитный прием использует Тимошенко, чтобы уйти от острых вопросов

Журналистка рассказала, какой защитный прием использует Тимошенко, чтобы уйти от острых вопросов
Популярная украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что многие принялись обсуждать платье Юлии Тимошенко в милитаристском стиле. Еще больше о ее вчерашнем выступлении на ICTV. Всех перекричала, всех молодых и зеленых переиграла. «Сразу видно крутизну политика», - сделали умозаключение телезрители.

Как пишет Марина Данилюк-Ярмолаева, что касается пиджака, то стиль милитари в моде еще со времен Первой мировой войны, когда текстильные заводы на полную мощность работали на нужды традиций своих армий. Поэтому отсутствие средств, лишних материалов заставило и простой люд одевать одежду с накладными карманами и широкими поясами. «Тимошенко же в своем образе с популистской риторикой никакой не диктатор. Это скорее «тетя» с «Истории служанки» Маргарет Этвуд. Сейчас в США с успехом идет сериал, где Энн Даун играет главную горничную – грозную амбициозную госпожу предпенсионного возраста. Это единственная аналогия, которую я могу применить к нынешней Юли», – написала журналистка. Она добавляет, что касается публичных выступлений на телевидении, то Тимошенко боится предметных вопросов. Чтобы поставить ее в неловкое положение, на нее надо давить фактажем, бывшими факапами героини и давать минимальные маневры для отступлений и риторики «это геноцид народа».

«Юлия Владимировна, в 2006 вы заявляли, что вам не хватило нескольких встреч с Путиным, чтобы получать бесплатный газ от Путина?». «Вам не стыдно, что в свое время вы дали политическое старт в карьере Владимира Олейника и Павла Лебедева, взяв их в БЮТ?». «Вы говорите, что пенсионная реформа – это пиар и геноцид, а как вы оцените историческую роль Юлиной тысячи в разгар финансового кризиса?». По словам журналистки, на такие прямые вопросы Тимошенко ответит: «Вы оскорбляете женщину». «Причем аргумент «я женщина» в политике абсолютно аморальный и никчемный. Женщин как слабого пола в политике нет. Есть стервы и курвы, циничные профессионалы, беспринципные и амбициозные деятели. Есть и профессионалы узкой сферы, но это в основном «синие чулки» и никому не интересны», – резюмировала Марина Данилюк-Ярмолаева.
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