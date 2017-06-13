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Эксперт: ситуация с Садовым – это клинический случай какой-то полной неадекватности

Эксперт: ситуация с Садовым – это клинический случай какой-то полной неадекватности
Мэр Львова Андрей Садовый в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Львову объявили мусорную блокаду, потому что вся Украина не хочет тонуть во львовском мусоре. По мнению политического эксперта Тараса Черновола, делая такие заявления Садовый манипулирует. Проблемы с мусором есть везде, но нет ни одного города, который не решает эту проблему самостоятельно, а ждет, что ее решат другие. Также нет ни одного города, из которого мусор вывозят в другие области. Законы определяют, что это исключительная и безусловная ответственность городских властей и никто вместо нее не может и не имеет права ею заниматься.

По словам Черновола, Садовый вспомнил, как депутаты на сессиях в других городах принимали решение не пускать львовский мусор, а, почему господин Андрей не говорит, что перед этим местные жители поднимали бучу после вонючих львовских куч, что именно простые люди блокировали проезд львовским мусоровозам, а рады уже утверждали позицию местных общин. «Садовый сам не дает другим городам помочь Львову. Когда его мэрия договаривалась с другими городами и полигонами о вывозе, чиновники не дали другим общинам четкую временную перспективу, пока мусор будут везти к ним, не показали, что во Львове вообще-то что-то делается, чтобы у себя решить проблему. Сначала помочь были готовы все, потом многие, потом единицы, потом никто», – написал эксперт.

По его словам, также Садовый рассказывает о блокаде со стороны президента и премьера, хотя блокируют такие же, как и у него во Львове мэры и советы, большинство в которых принадлежат отнюдь не БПП или НФ, а влияния на них киевской власти не больше, чем на самого Садового и его «Самопомощь». Львовский мэр не идет на переговоры и любые формы диалога. Говорит только ультиматумами: я здесь нагадил, а вы уберите все за мной, иначе вы – враги львовян. «Я не знаю, как на это все реагировать. Это уже даже не безответственность и не просто политиканство. По моему – это клинический случай какой-то полной неадекватности реального положения дел», – резюмировал Тарас Черновол.
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