Задумайтесь, чому Тимошенко уникає теми військової агресії Путіна і практично не буває на прифронтових територіях, – аналітик

Український політичний аналітик Павло Нусс на своїй сторінці в Facebook пише про те, що Юлія Тимошенко останнім часом з'являється на публіці в костюмах стилю military, підкреслюючи свою «войовничість» і, як вже хтось висловився, демонструючи готовність до бою за владу. За словами експерта, костюми Тимошенко а-ля папаха Савченко і весь інший цей фальшивий театр абсурду жодним чином не зможуть відволікти нашу увагу від того факту, що Тимошенко практично ігнорує в своїх публічних дебатах і промовах тему військової агресії Путіна проти України і фактично уникає прямого засудження дій російських терористичних військ на Донбасі і в Криму.
Павло Нусс додає, більш того, Тимошенко уникає візитів на прифронтові території, не кажучи вже про фронт, на якому служать відважні захисники української незалежності. «Правду сказати, навряд чи її там чекають, у всякому разі, в якості офіційного візитера. Ну ви зрозуміли. Нічому дивуватися. Тимошенко є не тільки провідним лобістом економічних інтересів Путіна і РФ в Україні, вона з кожним днем стає все більш відкритим представником російського пропагандистського крила. Ми регулярно фіксуємо синхронізацію тез Тимошенко, Пєскова, Лаврова і інших», - пише аналітик.
За його словами, завдання Тимошенко полягає в відволіканні уваги українців від головної теми – війни, втрат, труднощів, і перемог над ворогом, досягнень влади і особисто президента України, її мета – сфокусувати нас на «ковбасі», простіше кажучи, висловлюючись мовою «зрадофілів». Павло Нусс зазначає, що він дійсно не може зрозуміти, на кого розраховує Тимошенко. «Вона впевнена в тому, що того мізерно малого числа неадекватного електорату вистачить для реваншу системи Путіна, до якої вона належить, над новою Україною? Помиляється!», - резюмував Нусс.