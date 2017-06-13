Российский журналист: запрет георгиевской ленты, россоцсетей, визовый режим – это вопрос самосохранения Украины

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Российский оппозиционный журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook пишет о том, что запрет георгиевских лент в Украине – это правильный шаг, как и запрет российских социальных сетей. Как и скорое введение визового режима. Это все закономерные поступки страны, которая хочет сохранить свою независимость и идентичность.По словам журналиста, российские социальные сети – это, во-первых, место, где орудуют российские спецслужбы; во-вторых, это отличная площадка для координации наемников, сепаратистов и террористов, которые едут в Украину убивать и расшатывать обстановку; в-третьих, эти социальные сети – огромный инструмент пропаганды «русского мира». Александр Тверской также считает, что визовый режим – необходимая мера между двумя воюющими странами. Он неизбежно уменьшит поток россиян, пребывающих в Украину с разными целями, статистически уменьшится процент имперцев и ненавистников Украины, которые едут из России. «Я бы в посольствах делал вообще элементарно. Приходит кандидат, открываем его социальные сети и смотрим. Фотографии Путина, один народ, поддержка войны, антиукраинские посты и высказывания? До свидания. Это только один из вариантов, как можно проверять людей, по-моему, действенный», – написал блогер.Он добавляет, что георгиевские ленты – это символ, а ничто так не влияет на умы, как символы и знаки. Чем меньше будет символов «русского мира» в украинской среде, тем чище будет ее воздух. Нельзя давать объединяться этим людям, которые выступают на стороне агрессора или просто ему сочувствуют, которые стремятся назад в СССР и которые показательно выступают против украинизации Украины, презирая, принижая, не уважая украинскую жизнь, порядки, историю и язык. «Все эти меры – вопрос самосохранения Украины, сохранения ее культуры, самобытности и общечеловеческих ценностей, которые так непонятны и ненавистны гражданами страны-агрессора», – написал Александр Тверской.