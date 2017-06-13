Блогер: мне до лампочки, кого украинские воины будут гнать с нашей земли – путинских или навальнинских

Популярный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook пишет о том, что в Москве состоялась акция протеста. Говорят, о 15 тысячах участников – они доросли до уровня скромных акций против Януковича! Полиция задержала около 900 протестующих. Как пишет блогер, на самом деле все это – до лампочки.
«Во-первых, для меня – украинца, Навальный, для которого Крым не бутерброд, ничем не лучше Путина и его банду. Во-вторых, для меня любой диалог с Москвой возможен только после того как Москва уберет свои войска из Донбасса и Крыма, и возместит Украине причиненный ущерб. И в-третьих. Поскольку я не верю, что пункт 2 Москва согласится выполнить сама, я убежден, выполнить его Москве настойчиво помогут Вооруженные силы Украины», – написал журналист.
Он добавляет, что именно поэтому ему глубоко до лампочки каких именно ребят пинком под задницу будут гнать с нашей земли украинские воины – авторитарных или демократических, путинских или навальнинских. Их там быть не должно – и все. Не обсуждается. Как пишет Дмитрий Вовнянко, возникает закономерный вопрос, когда же украинская армия их погонит? Это произойдет не так скоро, как хочется, но и не так отдаленно, как нам кажется. Каждый овощ должен созреть. Процесс как раз идет.