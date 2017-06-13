Муждабаев: протестующие россияне не защищают, а фотографируют задержанных на их глазах людей, Путин трепещи

Популярный украинский блогер и политический обозреватель Юрий Богданов на своей странице в Facebook пишет о том, что, если говорить про митинги в России, то даже не стоит обращать внимание и оценивать суть претензий россиян к власти, а тем более, не стоит сравнивать российские протесты с украинскими. Тем более с Майданом, который в России априори невозможен – это доказанный факт, который не будет оспаривать даже нынешняя российская оппозиция.
Как пишет блогер, придавать большого внимания протесам в России не нужно не потому что, нельзя найти аналогий или просто лениво анализировать, нам просто, украинцам, по большому счету, плевать. «Я уже 100 раз писал, что само существование России является для нас априори угрозой. И поэтому любая долгосрочная политика в отношении России может рассматриваться только в контексте ее ликвидации как геополитической и исторической единицы. Поэтому их внутренние разборки вообще в принципе не сильно интересны», – написал Юрий Богданов.
Еще один украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в Facebook написал, что, как видно из многочисленных фото с митинга в Москве, протестующие россияне не защищают, а фотографируют задержанных на их глазах людей, Путину остается только содрогаться от страха.