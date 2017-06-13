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Садовый так и не понял, что манипуляциями не получиться выйти с мусорной ловушки Порошенко, – блогер

Садовый так и не понял, что манипуляциями не получиться выйти с мусорной ловушки Порошенко, – блогер
Призывы правительства признать Львов зоной экологического бедствия и по-тихому вывозить мусор в Киевскую и Херсонскую области, не совсем то, чего ожидал от него национальный избиратель «Самопомощи». Та же блокада не помогла Садовому, не помогли и российские спонсоры, как и днепровские жители Швейцарии стали не украшением политического портфолио. От Садового ожидают решимости, менеджмента и реальных действий. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Николай Давыдюк.

По его словам, практически год, как городской голова Львова, не может решить вопрос свалки. С одной стороны, ему не хочется отказываться от грязных в прямом смысле денег от сортировки, с другой – он видит, как теряет шанс принять участие в президентских выборах. Ну, как минимум, принять участие то он может, но шансы его уменьшились в 2-3 раза. «Его выбили из седла, и привычная риторика не помогает и старые коррупционные риторики под соусом интеллигентности тоже. Время легкого пиара закончилось», – написал блогер. Он добавляет, чисто гипотетично, если бы мэр переживал за львовян больше, чем за себя или свой карман, то уже бы давно начал строить мусороперерабатывающий завод. Даже незаконно, прямо посреди поля, как обычно чиновники строят свое жилье: строят, потом узаконивают по факту, выбив из седла тогда самого Порошенко и группу политтехнологов, сделав его догоняющим в этой ситуации. И любые упреки что это незаконно, были бы нытьем власти, против стального и решительного мэра.

Николай Давыдюк пишет, что сейчас же наоборот, раздается нытье Садового, который постоянно пытается найти виновных или крайних, не понимая, что он один на один с проблемой. Как говорил старый слоган одной из парламентских партий на выборах: «возьми и сделай». «Садовому не стоит расстраиваться, злые языки говорят, что ему джазовые друзья с Москвы уже отвели другую роль, роль раздражителя Порошенко и парламентского крейсера, который зачищает президентскую дорогу одном из своих земляков. Последнее, и самое опасное в этой ситуации, это вода в львовских кранах и то, что Порошенко нашел свой подход в борьбе с конкурентами», – резюмировал блогер.
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