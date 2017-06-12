С Россией произошло примерно то же, что происходит с Европой, – блогер

Украинский блогер Кирилл Данильченко на своей странице в Facebook пишет о том, что с Россией произошло примерно то же, что происходит с Европой. Все, кто в принципе способен бить лица полиции или муслимы, или антиглобалисты или электорат Ле Пен во Франции и «Золотой зари» в Греции. На трех игиловцев в Лондоне с ножами кинулся футбольный фанат с голыми руками, хотя реально их в пабе могли просто бутылками и кружками забросать на смерть. Водители шахид авто, давящие два десятка прохожих, остаются живыми до приезда полиции – невозможная вещь в Сирии или Израиле.
По словам блогера, люди отвыкли драться, отвыкли рисковать, они не могут бить грушу по субботам, не то, что в «дыню» древком или переворачивать автобусы. В России так же – дети с плакатами, на одного задержанного сто фотоаппаратов, ага сидеть еще за вас, штрафы еще получать. Все, кто может физически протестовать в РФ – это Мильчаковы, Игорь Иванычи, Викинги, контингент «Манежки». Все разочарованные в Путине, но и идеях «Новороссии», которым прямо говорят, что не подписывайтесь ехать в Украину, есть у нас еще дома дела. Нет организации, нет финансирования, нет баз подготовки, нет политического прикрытия – выжженное поле. Это факт.
«Забудьте – помощи с той стороны не будет. Если случится любой переворот, то к власти придет такое кровавое быдло, что мир в очередной раз вздрогнет. Хочется отметить только то, что все Майданы и протесты – от самого первого и «Украина без Кучмы» до налогового и недавней возни с особым статусом у нас православно отмечались мордобитем, выбиванием дверей, ментами в гражданке идущими свиньей, пакетами с хлоркой, диким боксом в спальных районах, титушками, ДНД, боксерами в спортивных штанах, УНСО и цепями», – резюмировал блогер.