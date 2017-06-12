Блогер: вспоминая пост Бережной жалеешь, что рассказы о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды

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Популярный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что «воблоглазая скреповатница Ирина Бережная» не постеснялась оформить свою злость от безвиза в хейтерский пост в соцсети. Как пишет блогер, речь Бережной по уровню украинофобии разорвала любые, даже самые ярые прокремлевские шаблоны. Там вам и «кастрюльки» в адрес патриотов, и «красные кружевные трусы не забудьте» с намеком на то, что все украинки проститутки, и обвинения в убийстве десятка тысяч украинцев на Донбассе. Короче, полный набор.«И все бы ничего, но это животное было депутатом нашей страны. На минуточку – открытая украинофобка была представителем народа, который она откровенно хейтит. Да одно то, что эта запоребриковская подстилка больше не является официальным представителем украинцев - уже несомненная победа Майдана», – написала Золотарева.По ее словам, единственное, о чем в такие моменты можно жалеть, это только то, что легенды о фашистской хунте и кровавых карателях – всего лишь легенды. Потому что в столь крепко любимой этими предателями «свободной и демократической России» за подобные высказывания им бы уже задний глаз на два передних натянули с вероятностью в 100%, но именно поэтому мы – не они.