Экс-регионалка послала украинцев с безвизом и посоветовала взять в ЕС красные кружевные трусы и по пакету львовского мусора

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Популярный украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook пишет о том, что известная «регионалка-ватница» Ирина Бережная жестко обратилась к украинцам, написав в соцсети Facebook следующие вещи: «Патриоты», ехайте найух, и не забудьте взять с собой кастрюльки, красные кружевные трусы и по пакету львовского мусора!».Как пишет политолог, любители «русского мира» реально испугались, потому что чем больше людей побывает в Европе, тем больше мозгов очистится от «совка». «Собственно, сами «публичные любители» из Европы не вылезают и отказываться от этого не собираются, вся их риторика – просто агентурная работа на ФСБ, которая им платит, уверен, тоже не рублями, а все-таки евро. Так что идите сами далеко – в Россию, а мы будем с каждым днем приближаться к цивилизованному миру. Без вас», – резюмировал Алексей Голобуцкий.Отметим, что с 11 июня официально вступил в силу безвизовый режим между странами ЕС и Украиной, но, как видим по этому поводу немало недовольных нашлось не только в соседней России, где скрепя зубами восприняли сближение Украины и ЕС, но и в Украине с числа экс-регионалов и коммунистов.