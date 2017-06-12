Журналіст: чому міські жителі на чолі з всезнаючою Тимошенко мають вирішувати за селян чи потрібний насправді ринок землі?

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Український блогер і журналіст Віктор Уколов на своїй сторінці в Facebook пише про те, що минулого тижня він був присутній на телеканалі «Ньюсван», обговорював з Романом Безсмертним ринок землі. Як пише блогер, прекрасна ведуча з чудовими доглянутими нігтями нагадувала ту, яка також любить бездоганний французький манікюр, а нині дуже переймається ринком землі в сесійній залі та на багаточисельних телеефірах.Як пише Уколов, тому запитав телеведучу чи знає стурбована землею дівчина, коли присипають картоплю – до чи після цвітіння. Дівчина кілька раз кліпнула, а потім чесно призналася, що ніколи не садила картоплю. «Я садив і вирощував з батьками врожаї по багато десятків мішків на поліських полях, але зараз поля не маю і не маю землі. Тому у мене питання, чому ми, мешканці міст, маємо вирішувати за селян що їм робити з їхньою землею? Ми навіть не пам'ятаємо, як картоплину виростити – вона в нас засохне, або побуяє», – зауважує журналіст.Він додає, що в країні процвітає тіньовий ринок землі – може досить лицемірити? Адже якщо ринок буде законним, попит на землю зросте і відповідно підніметься ціна землі, а поки Юлія Тимошенко у бездоганному макіяжі та чудовому одязі знову в прямому ефірі розкаже вам про біду селян, про життя яких вона насправді нічого не знає. «За моїми даними сьогодні Тимошенко «не пускатимуть» на ICTV. Як «не пускають» в ефірі усіх національних телеканалів», – підсумував Віктор Уколов.