Журналистка: украинцы, получая безвиз, не забывайте тех, кто положил свои головы за наше европейское будущее

Известная украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что о безвизе написано и переписано, однако его правильно будет воспринимать не как победу с народными гуляниями, а как обычное явление, которое давно назрело. Марина Данилюк-Ярмолаева отмечает, что безвиз – это вообще просто разорванный бюрократический узел на руках. Купил билет в одну сторону, сел и полетел, без кучи справок и выписок, которые должны доказать, что ты самодостаточная работающая незамужняя женщина, которая не едет подзаработать на выходных в борделе ли зарится на фиктивный брак с 80-летним евродруг.
По словам журналистки, виза действительно была препятствием для свободного планирования путешествий и лишним штрихом: «вы люди третьего сорта. Хуже беженцев в лагере Кале, которые могут осесть в Европе даже без документов». Безвиз несмотря на пиар с каждой утюга – это не какое-то уникальное достижение власти. Это необходимость, безвиз и отказ от него стали катализатором для протестов в октябре 2013. Безвиз – вовсе не возможность пойти на бесплатный концерт «Пиккардийской терции» на Европейской площади в воскресенье. Скорее воспоминание о Нигояне и Жизневском, о тех, кто первыми положил головы на этой самой Европейской площади. Кого потом несли в гробах под «Плине кача» той самой «Пиккардийской терции». Они умерли за свободу и европейский выбор своей страны, а эти танцы на могилах, и песни – некое эхо «совка», когда на месте церквей и кладбищ сводили клубы и гастрономы.
«Когда кто-то постит селфи из Европы «это безвиз», штурмуя сайт МАУ в поисках дешевых авиабилетов, не стоит забывать тех, кто отдал свою жизнь, что обычные украинцы стояли в очередях в паспортные столы за биометрическими паспортами, а не в бомбоубежище или авто с гуманитарной помощью. Вчера двое бойцов ВСУ погибло снова за эту возможность – жить без проблем далеко от Донбасса», - написала журналистка.