Блогер: росіяни місця собі не знаходять через безвіз і це цілком природньо

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Відомий український блогер Дмитро Вовнянко у себе в Facebook пише про те, що росіяни ніяк не можуть заспокоїтися через безвіз! До яких глибин вульгарності і чорноротості опускаються! Їм справді дуже-дуже гірко. За словами, блогера, українців демонстративно зробили «білими людьми», давши зрозуміти росіянам: «Не гідні!». По-друге, до війни і так кількість осіб, що емігрували до України з Білорусі та Росії перебільшувала потік еміграції в протилежний бік, тепер – посилиться ще значніше.«Українське громадянство стає нечувано цінним. Тричі подумає українець перш ніж брати громадянство, яке безвізу не дає, а от бажаючих долучитися до громадянства українського явно побільшає, серед білорусів – як годиться. До того ж, росіяни гарно усвідомлюють – не зараз, так через 10 років українська молодь їздитиме до Варшави, Праги і Стокгольма просто на вихідні до друзів. Так само як я свого часу їздив із Запоріжжя до Харкова і Дніпра», – написав Дмитро Вовнянко.Він додає, що наші громадяни спілкуватимуться з європейцями, дивитимуться – як у них будується життя, розумітимуть, що у нас справді не так, а де ми ставимо перед своїми урядами зависокі вимоги. Пожвавляться контакти у бізнесменів. Встановляться особисті стосунки між людьми. Блогер наголошує, найголовніше – це те, що українці отримали вибір – можуть дивитися, порівнювати і обирати, куди вони хочуть? З ким товаришувати і співіснувати? З тими хто виробляє БМВ, Дольче Габана і Канді? Чи з тими, хто виробляє баржі «Адя Кузя» і серіал «Інтерни»?