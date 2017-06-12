Эксперт: только частные университеты и исследовательские центры могут создать в Украине свои «Стэнфорды» и «Гарварды»

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Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что единственный путь спасти украинскую науку и образование – это создавать и поддерживать частные университеты и исследовательские центры. По мнению эксперта, Украина «доедает» технологии и инфраструктуру, которые остались от Советского Союза. То же происходит и с научными и исследовательскими ресурсами. В университетах и институтах остались единичные очаги успешных и профессиональных ученых, но это исключения. Низкие этические стандарты, в том числе плагиат, и изолированность от современной мировой мысли характерны для большинства отраслей украинской науки. В то время как мировая наука стремительно идет вперед, украинская деградирует. Когда мы останемся без науки, у нас не будет будущего, считает Милованов.По его мнению, Украине нужны частные университеты и исследовательские центры. Они должны быть частными, так как государство доказало свою несостоятельность развивать качественную, некоррумпированную, незаполитизированную науку и образование. Сегодняшние государственные служащие не понимают, что такое наука и как ее развивать, и, к сожалению, не являются заинтересованными в судьбе науки в Украине. «Частные университеты и исследовательские центры, созданные на средства благотворителей, смогут стать территорией для свободного обмена мнениями и создания новых идей в интересах всего общества. Независимая и качественная наука – это предпосылка интеллектуального суверенитета Украины и превращения ее в страну, которая сама решает свою судьбу», – написал Тимофей Милованов.Он добавляет, что, если в будущем мы хотим иметь собственные «Стэнфорд» и «Гарвард» мы должны найти ресурсы и создать условия для того, чтобы талантливая молодежь в Украине была заинтересована работать в науке, вернуть некоторых из тех ученых, которые уехали из Украины и построили карьеру или получивших образование за рубежом и поддержать и помочь развиваться ученым, которые еще работают в украинской науке.