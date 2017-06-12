валюта
СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Эксперт: только частные университеты и исследовательские центры могут создать в Украине свои «Стэнфорды» и «Гарварды»

Эксперт: только частные университеты и исследовательские центры могут создать в Украине свои «Стэнфорды» и «Гарварды»
Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что единственный путь спасти украинскую науку и образование – это создавать и поддерживать частные университеты и исследовательские центры. По мнению эксперта, Украина «доедает» технологии и инфраструктуру, которые остались от Советского Союза. То же происходит и с научными и исследовательскими ресурсами. В университетах и институтах остались единичные очаги успешных и профессиональных ученых, но это исключения. Низкие этические стандарты, в том числе плагиат, и изолированность от современной мировой мысли характерны для большинства отраслей украинской науки. В то время как мировая наука стремительно идет вперед, украинская деградирует. Когда мы останемся без науки, у нас не будет будущего, считает Милованов.

По его мнению, Украине нужны частные университеты и исследовательские центры. Они должны быть частными, так как государство доказало свою несостоятельность развивать качественную, некоррумпированную, незаполитизированную науку и образование. Сегодняшние государственные служащие не понимают, что такое наука и как ее развивать, и, к сожалению, не являются заинтересованными в судьбе науки в Украине. «Частные университеты и исследовательские центры, созданные на средства благотворителей, смогут стать территорией для свободного обмена мнениями и создания новых идей в интересах всего общества. Независимая и качественная наука – это предпосылка интеллектуального суверенитета Украины и превращения ее в страну, которая сама решает свою судьбу», – написал Тимофей Милованов.

Он добавляет, что, если в будущем мы хотим иметь собственные «Стэнфорд» и «Гарвард» мы должны найти ресурсы и создать условия для того, чтобы талантливая молодежь в Украине была заинтересована работать в науке, вернуть некоторых из тех ученых, которые уехали из Украины и построили карьеру или получивших образование за рубежом и поддержать и помочь развиваться ученым, которые еще работают в украинской науке.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
11 июн 2017
29616

Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Відома українська блогер Лідія Гайдар на своїй сторінці в Facebook пише про те, що цілком можна зрозуміти обурення українських патріотів продовженням з боку росіян привласнення собі нашої київської

11 июн 2017
13012

«Бився-бився і добився»: відомий журналіст підколов Путіна через Україну

Олексій Венедиктов, відомий в Росії журналіст, досить критично прокоментував новину про скасування ЄС віз для українських громадян, які мають біометричні паспорти. Як інформує replyua.net, свою

11 июн 2017
11741

Блогер: слушая нытье Червоненко на Россия-1, так и хочется кричать: «а СБУ куда смотрит?»

Известный украинский блогер и журналист Юрий Луканов на своей странице в Facebook пишет о том, что много украинцев успели посмотреть видео с Киселевской телепопомойки канала Россия-1, где Евгений

11 июн 2017
9529

Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

В российских средствах массовой информации новость об официальном начале действия безвизового режима между Украиной и ЕС оказалась практически выпущенной из информационной ленты, подобно конкурсу

11 июн 2017
7979

Журналіст розповів, як відреагували жителі окупованих територій Донбасу на безвіз

Журналіст Денис Казанський поділився в соціальній мережі Facebook інформацією, як відреагували жителі так званої «ДНР» на запуск безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, інформує

Последние новости

Эксперт: только частные университеты и исследовательские центры могут создать в Украине свои «Стэнфорды» и «Гарварды»

У Путина есть поводок: дипломат рассказал, почему РФ не отпустит Украину

Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану

Журналист: пока я вижу в россиянах страну социапатов, которые любят убивать и умирать, а жить и любить не умеют

В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо

Блогер пояснив, чому будувати неякісні дороги мегаприбутково і як це пов'язано з лікарями і вчителями

Журналист рассказал, почему любые переговоры с Россией бессмысленны

Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов

Москва может заявить, что в мире создалась еще одна ДНР

У Лондоні не підтверджують скасування візиту Трампа

Журналіст: коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт

Пуерто-Ріко хоче увійти до складу США

Пуэрто-Рико опять проголосовал за то, чтобы архипелаг стал 51-м американским штатом

НАТО зацікавлене у вступі України до Альянсу – Ірина Луценко

У Держприкордонній службі повідомили про результати першого дня безвізу

Аналітик: українські «експерти» та кремлівські пропагандисти в ауті – Нацфронт Ле Пен матиме не більше 10 депутатів

У Сенаті США анонсували прийняття закону, який покарає Росію

Манн: террористы пробуждают в европейцах совесть, именно так можно объяснить уверенную победу партии Макрона

Завдяки безвізу український паспорт піднявся у світовому рейтингу

МАУ повідомила про план запустити рейс до Торонто

 Новости за день