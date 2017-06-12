Блогер пояснив, чому будувати неякісні дороги мегаприбутково і як це пов'язано з лікарями і вчителями

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Український військовий волонтер і блогер Мирослав Гай на своїй сторінці в Facebook пише про те, що в Україні повно розбитих доріг, а нові, якщо і будують, то через пару років вони вже починають руйнуватися. За словами блогера, якщо дорога псується, то її потрібно постійно ремонтувати, а це нові і нові вкладення з бюджету. Якщо дорога буде ідеальною, то фірма, яка її будує просто не отримає більше грошей. Тому вигідно будувати зовні нормальні і красиві дороги, які швидко приходять в непридатність і ти весь час при справі.На думку Мирослава Гая, тут потрібно винити не стільки «Укравтодор», скільки саму систему. Потрібно повністю змінювати підхід. Фірма, яка будує дороги повинна отримувати гроші не за будівництво дороги, а за те, скільки ця дорога не вимагає ремонту. Ось стоїть дорога без ям 50 років – всі ці роки фірма отримує гроші – певну суму. Тільки яма або ремонт – штрафи і зниження виплат. Довічна плата не за ремонт, а за якість. Як пише волонтер, виникає питання з чиновниками, які на ямковий ремонт «пиляють» бюджетні гроші, списуючи матеріали, отримуючи відкати і завищуючи кошториси. Вони це роблять, тому що зарплати маленькі, а на Кіпр хочеться. «Половину посадити, а іншим робити надбавки за кожну хорошу дорогу в його секторі відповідальності. Зіпсувалася – штрафи. Аварія з вини дороги – суд», - зазначив блогер.Він підкреслює, що реформувати систему потрібно так, щоб вигідно було не красти, а створювати блага для суспільства і карати за відхід від цих принципів. Прокурор повинен отримувати зарплату не за те, скільки він посадив, а за те, скільки незаконних затримань він розслідував і скільки справ довів до суду в повній відповідності до законів. Поліція повинна отримувати зарплати не за кількість затриманих, а за кількість превентивного запобігання злочинам і конфліктам в своєму районі. Лікар повинен отримувати гроші не за лікування, а за виліковування. Вчитель повинен отримувати не за години і кількість учнів, а за їх успіхи.