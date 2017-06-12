Журналист рассказал, почему любые переговоры с Россией бессмысленны

В своей статье для УНИАН известный украинский журналист Роман Цимбалюк пишет, что проведение любых переговоров с Россией, и в частности, с подконтрольным ей самопровозглашенным «Л/ДНР» вообще не имеют никакого смысла, так как целью создания этих непризнанных республик была попытка показать, что природа войны на Донбассе исключительно «внутриукраинская». Об этом сообщает replyua.net. Также журналист напомнил, что военные действия, развязанные Москвой на Донбассе, продолжаются уже четвертый год, и на протяжении всего этого времени в Кремле изо всех сил пытаются доказать как себе, так и цивилизованному мировому сообществу, что на Донбассе – гражданская война.
В то же время, добавил Цимбалюк, Кремль смог вынести бои на Донбассе за рамки переговоров с Западом.
«Данная спираль молчания была прорвана только в процессе расследования катастрофы самолета МН17. Тогда постепенно было доказано, что «Бук» является собственностью российского Минобороны. И все это время Москва заявляет о необходимости начала переговоров украинской власти с лидерами самопровозглашенных республик. Но что из этого получается в конечном итоге - можно четко увидеть на примере Приднестровья», - написал журналист.