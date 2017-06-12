Москва может заявить, что в мире создалась еще одна ДНР

Блогер Андрей Капустин на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Пуэрто-Рико тоже прошел территориально-определительный референдум и пуэрториканцы супер-подавляющим большинством определились, что они хотят стать 51-м штатом США. Как пишет блогер, ну, в какой-то мере их понять можно. В Штатах быть полноценным штатом, а не неинкорпорированной неорганизованной территорией, какой пока является Пуэрто-Рико, хорошо. «Там доллар идет по курсу 1:1 и вообще кокакольные реки текут в бигмаковских берегах...», – написал Андрей Плахонин.
Он добавляет, что разве что вызывает определенное любопытство – начнет ли Россия кампанию против «аннексии Пуэрто-Рико империалистами из Вашингтона»? по словам блогера, Москва почему-то молчит, а ведь должна вынести предложение ввести санкции, созвать СБ ООН.
«Все должно идти по тому же сценарию, аккурат по той модели, которую применили к Мордору за аннексию украинского Крыма после «референдума», а заодно потребовать обьяснения за проект очередной ДНР - (Десечеосская народная республика) на острове Десечео», – написал Андрей Капустин. Отметим, что вчера преимущественное большинство жителей Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США.