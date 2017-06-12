валюта
СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Журналіст: коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт

Журналіст: коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт
Відомий український журналіст і блогер Юрій Луканов на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що, яким би вам президент США Дональд Трамп не здавався ідіотом, як його зображує мейнстрімівська преса, але звертайте увагу не лише на те, що він говорить і як він це говорить, а й на те, що він робить.

Журналіст акцентує увагу на новині про те, що Трамп зустрічався з прем'єром Грузії Грігорієм Квірікашвілі. Після зустрічі грузин написав твіт, де повідомив про те, що Трамп підписав білль, де міститься пасаж про окупацію Грузії, а преса коротко повідомила, що в тому біллі Абхазія і Південна Осетія називаються окупованими Росією територіями. Там відзначається, що ніякі фонди не можуть використовуватися для підтримки російської окупації, або допомагати урядам інших країн, котрі визнали незалежність тих територій.

«Зверніть увагу, що йдеться не про Україну, навколо якої зараз сконцентрована увага всього світу, а про Грузію, яку всі забули, а якщо не забули, то принаймні вона вийшла з центру уваги. Він міг би цього не робити, але він зробив. Не забувайте позицію Трампа по Україні. Штати твердо заявляють, що Москва має вивести війська з Донбасу і повернути Крим. Коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт», – резюмував Луканов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
11 июн 2017
29616

Блогер: нехай буде відомо деяким українським патріотам – Анна Ярославна не була Київською князівною

Відома українська блогер Лідія Гайдар на своїй сторінці в Facebook пише про те, що цілком можна зрозуміти обурення українських патріотів продовженням з боку росіян привласнення собі нашої київської

11 июн 2017
13012

«Бився-бився і добився»: відомий журналіст підколов Путіна через Україну

Олексій Венедиктов, відомий в Росії журналіст, досить критично прокоментував новину про скасування ЄС віз для українських громадян, які мають біометричні паспорти. Як інформує replyua.net, свою

11 июн 2017
11741

Блогер: слушая нытье Червоненко на Россия-1, так и хочется кричать: «а СБУ куда смотрит?»

Известный украинский блогер и журналист Юрий Луканов на своей странице в Facebook пишет о том, что много украинцев успели посмотреть видео с Киселевской телепопомойки канала Россия-1, где Евгений

11 июн 2017
9529

Цимбалюк прокомментировал реакцию россиян на начало безвизового режима между Украиной и ЕС

В российских средствах массовой информации новость об официальном начале действия безвизового режима между Украиной и ЕС оказалась практически выпущенной из информационной ленты, подобно конкурсу

11 июн 2017
7979

Журналіст розповів, як відреагували жителі окупованих територій Донбасу на безвіз

Журналіст Денис Казанський поділився в соціальній мережі Facebook інформацією, як відреагували жителі так званої «ДНР» на запуск безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, інформує

Последние новости

Эксперт: только частные университеты и исследовательские центры могут создать в Украине свои «Стэнфорды» и «Гарварды»

У Путина есть поводок: дипломат рассказал, почему РФ не отпустит Украину

Баррикады и покрышки: в Интернете показали подготовку России к Майдану

Журналист: пока я вижу в россиянах страну социапатов, которые любят убивать и умирать, а жить и любить не умеют

В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо

Блогер пояснив, чому будувати неякісні дороги мегаприбутково і як це пов'язано з лікарями і вчителями

Журналист рассказал, почему любые переговоры с Россией бессмысленны

Чтобы не лишиться безвиза: украинцам дали несколько важных советов

Москва может заявить, что в мире создалась еще одна ДНР

У Лондоні не підтверджують скасування візиту Трампа

Журналіст: коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт

Пуерто-Ріко хоче увійти до складу США

Пуэрто-Рико опять проголосовал за то, чтобы архипелаг стал 51-м американским штатом

НАТО зацікавлене у вступі України до Альянсу – Ірина Луценко

У Держприкордонній службі повідомили про результати першого дня безвізу

Аналітик: українські «експерти» та кремлівські пропагандисти в ауті – Нацфронт Ле Пен матиме не більше 10 депутатів

У Сенаті США анонсували прийняття закону, який покарає Росію

Манн: террористы пробуждают в европейцах совесть, именно так можно объяснить уверенную победу партии Макрона

Завдяки безвізу український паспорт піднявся у світовому рейтингу

МАУ повідомила про план запустити рейс до Торонто

 Новости за день