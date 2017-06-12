Журналіст: коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт

Відомий український журналіст і блогер Юрій Луканов на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що, яким би вам президент США Дональд Трамп не здавався ідіотом, як його зображує мейнстрімівська преса, але звертайте увагу не лише на те, що він говорить і як він це говорить, а й на те, що він робить.
Журналіст акцентує увагу на новині про те, що Трамп зустрічався з прем'єром Грузії Грігорієм Квірікашвілі. Після зустрічі грузин написав твіт, де повідомив про те, що Трамп підписав білль, де міститься пасаж про окупацію Грузії, а преса коротко повідомила, що в тому біллі Абхазія і Південна Осетія називаються окупованими Росією територіями. Там відзначається, що ніякі фонди не можуть використовуватися для підтримки російської окупації, або допомагати урядам інших країн, котрі визнали незалежність тих територій.
«Зверніть увагу, що йдеться не про Україну, навколо якої зараз сконцентрована увага всього світу, а про Грузію, яку всі забули, а якщо не забули, то принаймні вона вийшла з центру уваги. Він міг би цього не робити, але він зробив. Не забувайте позицію Трампа по Україні. Штати твердо заявляють, що Москва має вивести війська з Донбасу і повернути Крим. Коли ви будете говорити про проросійськість Трампа, то згадайте цей факт», – резюмував Луканов.