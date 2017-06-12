Аналітик: українські «експерти» та кремлівські пропагандисти в ауті – Нацфронт Ле Пен матиме не більше 10 депутатів

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Відомий український блогер і політичний експерт Тарас Чорновіл в Facebook пише про те, що попередні прогнози таки підтверджуються і в першому турі виборів до Національних Зборів Франції перемогу здобуває політична сила Емануеля Макрона «En Marche!» («Вперед»). Новий президент може розраховувати на понад третину місць за результатами першого туру. Враховуючи особливість виборчого законодавства та традиції голосування, експерт припускає, що після другого туру Макрон зможе розраховувати на абсолютну більшість місць у нижній палаті парламенту. Соціологи вже виводять потенційний результат – 390 місць із 577!Тарас Чорновіл зауважує, що «Вперед» – це ж навіть не партія в повному розумінні цього слова, а громадський рух, який об'єднує креативних людей, які не лише підтримують свого президента, але й віддані європейським цінностям, далекі від нещирості й цинізму двох дотепер основних партій: республіканців та соціалістів, а ще й мають імунітет до якоїсь сюрреалістичної прив'язаності старих французьких політиків до «pays Tolstoy et Dostoyevski». Тарас Чорновіл зауважує, що не можна не згадати прогнози наших українських експертів, які чомусь дуже синхронно з московськими ЗМІ, розповсюджували тезу, що перемога Макрона – піррова, а більшість у парламенті матимуть друзі Путіна. «Пригадуєте ту страшилку, що Національний Фронт Ле Пен має отримати стільки ж процентів, що й його лідерша на президентських виборах... Ні, я таки не розумію, як люди, які навіть не поцікавилися виборчою системою Франції, нічого не розуміють у тенденціях європейської політики, можуть іти на телеканали й нести там повну ахінею зі самовпевненими фізіономіями?», – написав експерт.За його словами, насправді ж поки підтверджуються прогнози, які озвучували Андрій Шкіль, що Макрон має шанс здобути пропрезидентську моно-більшість, але деяку загрозу цьому можуть становити Республіканці Саркозі-Фійона. Нацфронт Ле Пен і в першому турі пролетів, а після другого може тільки трохи покращити свій результат після минулих виборів – 2 депутати з 577, ну буде їх 6-7, нехай навіть 10, але ж не 35% усього складу парламенту, як каркали російські ЗМІ й наші «експерти». У другому турі французькі виборці дружньо голосують за менше зло або надають деяку перевагу тим, хто перемагав у першому турі. Республіканці, які йдуть зі значним відривом на другому місці, для виборця не є абсолютним злом, тому в другому турі можуть зберегти частину своїх голосів. Дуже важливо, щоб ця частина була якнайскромніша, а рух «Вперед» усе ж зміг добрати мандатів до абсолютної більшості.